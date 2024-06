2024 NHL Draft Rankings: Top 70 – 129 Players – 12 Different Lists

A collection of the 2024 NHL draft rankings (23 different rankings) for the top 32 players can be found here, but for this NHL draft rankings section, we’ve included publications that have extended their lists past the first round.

We’ve compiled 12 NHL draft rankings lists ranging from 70 players to 129 players.

Steven Ellis

Daily Faceoff

June 22

Smaht Scouting

June 22 Craig Button

TSN

June 19 Dobber Prospects

June 16 1 Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini 2 Ivan Demidov Ivan Demidov Ivan Demidov Ivan Demidov 3 Artyom Levshunov Berkly Catton Tij Iginla Cayden Lindstrom 4 Zayne Parekh Artyom Levshunov Zeev Buium Zayne Parekh 5 Berkly Catton Cayden Lindstrom Cole Eiserman Zeev Buium 6 Zeev Buium Zeev Buium Konsta Helenius Artyom Levshunov 7 Cayden Lindstrom Tij Iginla Zayne Parekh Tij Iginla 8 Tij Iginla Zayne Parekh Artyom Levshunov Berkly Catton 9 Sam Dickinson Sam Dickinson Cayden Lindstrom Konsta Helenius 10 Cole Eiserman Liam Greentree Sam Dickinson Sam Dickinson 11 Anton Silayev Nikita Artamonov Beckett Sennecke Beckett Sennecke 12 Konsta Helenius Cole Eiserman Anton Silayev Michael Brandsegg-Nygård 13 Carter Yakemchuk Trevor Connelly Terik Parascak Igor Chernyshov 14 Beckett Sennecke Michael Brandsegg-Nygård Berkly Catton Cole Eiserman 15 Trevor Connelly Konsta Helenius Carter Yakemchuk Anton Silayev 16 Michael Brandsegg-Nygard Adam Jiricek EJ Emery Michael Hage 17 Teddy Stiga Alfons Freij Michael Brandsegg-Nygård Carter Yakemchuk 18 EJ Emery Michael Hage Jett Luchanko Liam Greentree 19 Liam Greentree Anton Silayev Adam Jiricek Stian Solberg 20 Michael Hage Teddy Stiga Stian Solberg Teddy Stiga 21 Stian Solberg Beckett Sennecke Michael Hage Trevor Connelly 22 Igor Chernyshov Igor Chernyshov Julius Miettinen Andrew Basha 23 Nikita Artamonov Andrew Basha Liam Greentree Nikita Artamonov 24 Adam Jiricek Carter Yakemchuk Igor Chernyshov Dominik Badinka 25 Sacha Boisvert Luke Misa Sacha Boisvert Sacha Boisvert 26 Aron Kiviharju Lucas Pettersson Cole Hutson Alfons Freij 27 Charlie Elick Jett Luchanko Trevor Connelly Adam Ji?í?ek 28 Andrew Basha Ryder Ritchie Cole Beaudoin Terik Parascak 29 Dean Letourneau Linus Eriksson Leo Sahlin Wallenius Jett Luchanko 30 Cole Beaudoin Stian Solberg Andrew Basha Cole Beaudoin 31 Emil Hemming Marek Vanacker Egor Surin Miguel Marques 32 Egor Surin Sam O’Reilly Ryder Ritchie Ryder Ritchie 33 Ryder Ritchie Sacha Boisvert Max Plante Charlie Elick 34 Alfons Freij Tomas Galvas Marek Vanacker Aron Kiviharju 35 Dominik Badinka Emil Hemming Sam O'Reilly Linus Eriksson 36 Jett Luchanko John Mustard Matvei Gridin Harrison Brunicke 37 Cole Hutson Aron Kiviharju Alfons Freij Leon Muggli 38 Henry Mews Daniil Ustinkov Justin Poirier Emil Hemming 39 Leo Sahlin Wallenius Henry Mews Emil Hemming Luke Misa 40 Lucas Pettersson Cole Hutson Nikita Artamonov Cole Hutson 41 Linus Eriksson Topias Hynninen Carter George Justin Poirier 42 Jesse Pulkkinen Dominik Badinka Linus Eriksson Henry Mews 43 Tanner Howe Noel Fransén Veeti Vaisanen Jesse Pulkkinen 44 Harrison Brunicke EJ Emery Luca Marrelli Sam O’Reilly 45 Maxim Masse Terik Parascak Niilopekka Muhonen Lucas Pettersson 46 Terik Parascak Tanner Howe Maxim Massé Tanner Howe 47 Marek Vanacker Miguel Marques Adam Kleber John Mustard 48 John Mustard Yegor Surin Dominik Badinka Julius Miettinen 49 Julius Miettinen Cole Beaudoin Charlie Elick EJ Emery 50 Justin Poirier Matvei Gridin Tomas Galvas Luke Osburn 51 Sam O’Reilly Julius Miettinen Spencer Gill Adam Kleber 52 Matvei Gridin Ben Danford Will Skahan Ben Danford 53 Matvei Shuravin Leon Muggli Alexander Zetterberg Marek Vanacker 54 Ben Danford Veeti Väisänen Kamil Bednarik Yegor Surin 55 Max Plante Leo Sahlin Wallenius Jack Berglund Dean Letourneau 56 Kamil Bednarik Kamil Bednarik Ondrej Becher Clarke Caswell 57 Adam Kleber Adam Jecho Tarin Smith Tomáš Galvas 58 Leon Muggli Herman Träff Melvin Fernstrom Tarin Smith 59 Adam Jecho Timur Kol Jakub Fibigr Carter George 60 Tomas Galvas Yegor Graf Aron Kiviharju Brodie Ziemer 61 Colin Ralph Adam Kleber Matvei Shuravin Ilya Nabokov 62 Miguel Marques Matvei Shuravin Leon Muggli Ryerson Leenders 63 Will Skahan Tarin Smith Jacob Battaglia Noel Fransen 64 Jacob Battaglia Ryerson Leenders Teddy Stiga Tomas Mrsic 65 Luke Misa Will Skahan Carson Wetsch Topias Hynninen 66 Christian Humphreys Ilya Nabokov Lucas Pettersson Maxim Massé 67 Alex Zetterberg Clarke Caswell Adam Jecho Leo Sahlin Wallenius 68 Tarin Smith Pavel Moysevich John Mustard Heikki Ruohonen 69 A.J. Spellacy Charlie Elick Dean Letourneau Matvei Gridin 70 Veeti Vaisanen Brodie Ziemer Henry Mews Simon Zether 71 Lukas Fischer Harrison Brunicke Luke Misa Kamil Bednarik 72 Simon Zether Raoul Boilard Harrison Brunicke Ollie Josephson 73 Marcus Gidlöf A.J. Spellacy Colin Ralph Adam Jecho 74 Daniil Ustinkov Jacob Battaglia Tanner Howe Jack Pridham 75 Eriks Mateiko Eemil Vinni Jesse Pulkkinen Javon Moore 76 Clarke Caswell Maxim Massé Brodie Ziemer Alexander Zetterberg 77 Brodie Ziemer Jakub Fibigr Ondrej Kos Anthony Romani 78 Mac Swanson Alexander Zetterberg Ben Danford Daniil Ustinkov 79 Carter George Luca Marrelli Frankie Marrelli Veeti Väisänen 80 Noel Fransen Justin Poirier Will Zellers Eemil Vinni 81 Anthony Romani Christopher Thibodeau Hagen Burrows Luca Marrelli 82 Eemil Vinni Jesse Pulkkinen Kasper Pikkarainen Brendan McMorrow 83 Carson Wetsch Christian Humphreys Sebastian Soini Raoul Boilard 84 Luca Marrelli John Whipple Raoul Boilard Spencer Gill 85 Mikhail Yegorov Luke Osburn Miguel Marques Fyodor Avramov 86 Raoul Boilard Kim Saarinen Tomas Lavoie A.J. Spellacy 87 Ryerson Leenders Simon Zether Lukas Matecha Luke Mistelbacher 88 Ilya Nabokov Andrei Krutov Lukas Fischer Herman Träff 89 Riley Patterson Tory Pitner Javon Moore Daniel Nieminen 90 Hagen Burrows Carter George Simon Zether Joona Saarelainen 91 Aatos Koivu Lucas Van Vliet Colton Roberts Lukas Fischer 92 Javon Moore Kenta Isogai Christian Humphreys Matvei Shuravin 93 Melvin Fernstrom Mac Swanson Eemil Vinni Max Plante 94 Tomas Mrsic Heikki Ruohonen Ollie Josephson Artyom Shchuchinov 95 Jakub Fibigr Ollie Josephson Austin Baker Will Skahan 96 Jack Berglund Anthony Romani Tanner Henricks Pavel Moysevich 97 Nathan Villeneuve Melvin Fernström Jack Berglund 98 Colton Roberts Kevin He Ond?ej Kos 99 Ollie Josephson Evan Gardner Ilya Protas 100 Spencer Gill Vladislav Bryzgalov Christian Humphreys 101 Pavel Moysevich Maxmillian Curran 102 Jack Pridham Tory Pitner 103 Nate Misskey Mac Swanson 104 Alexis Bernier Colton Roberts 105 Heikki Ruohonen Kevin He 106 Kim Saarinen Mitja Jokinen 107 Ilya Protas Marcus Kearsey 108 Aidan Park Gian Meier 109 Will Zellers Kim Saarinen 110 Dawson Cowan Marcus Gidlof 111 Nick Kempf Colin Ralph 112 Roman Shokhrin Gabe Frasca 113 Tory Pitner Viggo Gustafsson 114 Kasper Pikkarainen Mikhail Yegorov 115 Ondrej Becher Melvin Fernström 116 Sebastian Soini Timur Kol 117 Maxmilian Curran Tommaso De Luca 118 Kirill Zarubin Aatos Koivu 119 John Whipple Will Zellers 120 Ethan Procyszyn Tomas Lavoie 121 Jiri Tichacek 122 Charlie Forslund 123 Liam Danielsson 124 Noah Powell 125 Nicholas Kempf 126 Félix Lacerte 127 Alexis Bernier 128 Kasper Pikkarainen Tony Ferrari

THN

June 14 Draft Prospects

Hockey

June 13 Jason Bukala

Sportsnet

June 11 NHL Entry Draft

June 8 1 Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini 2 Ivan Demidov Artyom Levshunov Ivan Demidov Ivan Demidov 3 Berkly Catton Ivan Demidov Artyom Levshunov Anton Silayev 4 Cayden Lindstrom Zayne Parekh Zeev Buium Berkly Catton 5 Zeev Buium Berkly Catton Tij Iginla Konsta Helenius 6 Michael Brandsegg-Nygard Cole Eiserman Anton Silayev Sam Dickinson 7 Alfons Freij Zeev Buium Zayne Parekh Zayne Parekh 8 Tij Iginla Konsta Helenius Berkly Catton Cayden Lindstrom 9 Artyom Levshunov Cayden Lindstrom Cayden Lindstrom Zeev Buium 10 Sam Dickinson Sam Dickinson Sam Dickinson Artyom Levshunov 11 Cole Eiserman Anton Silayev Beckett Sennecke Cole Eiserman 12 Adam Jiricek Tij Iginla Jett Luchanko Michael Brandsegg-Nygard 13 Teddy Stiga Michael Brandsegg-Nygard Carter Yakemchuk Tij Iginla 14 Zayne Parekh Trevor Connelly Konsta Helenius Igor Chernyshov 15 Igor Chernyshov Carter Yakemchuk Cole Eiserman Trevor Connelly 16 Liam Greentree Liam Greentree Michael Brandsegg-Nygard Beckett Sennecke 17 Anton Silayev Beckett Sennecke Liam Greentree Stian Solberg 18 Beckett Sennecke Sacha Boisvert Igor Chernyshov Carter Yakemchuk 19 Konsta Helenius Aron Kiviharju Trevor Connelly Nikita Artamonov 20 Andrew Basha Igor Chernyshov Michael Hage Adam Jiricek 21 Nikita Artamonov Emil Hemming Andrew Basha Emil Hemming 22 Linus Eriksson Tanner Howe Terik Parascak Lucas Pettersson 23 Emil Hemming Michael Hage Stian Solberg Liam Greentree 24 Dominik Badinka Henry Mews Adam Jiricek EJ Emery 25 Stian Solberg Terik Parascak Sacha Boisvert Matvei Shuravin 26 Luke Misa Adam Jiricek Cole Hutson Sacha Boisvert 27 Carter Yakemchuk Charlie Elick Marek Vanacker Linus Eriksson 28 Trevor Connelly Cole Hutson Teddy Stiga Matvei Gridin 29 Michael Hage Will Skahan Yegor Surin Michael Hage 30 Jett Luchanko Leo Sahlin Wallenius Ryder Ritchie Teddy Stiga 31 Daniil Ustinkov Cole Beaudoin Leo Sahlin-Wallenius Ryder Ritchie 32 Sacha Boisvert Alfons Freij Julius Miettinen Jett Luchanko 33 Lucas Pettersson Matvie Gridin Nikita Artamanov Jesse Pulkkinen 34 Topias Hynninen Andrew Basha Alfons Freij Maxim Masse 35 Cole Beaudoin Ryder Ritchie EJ Emery Aron Kiviharju 36 Tomas Galvas Nikita Artamonov Cole Beaudoin Dominik Badinka 37 Ryder Ritchie Tomas Lavoie Emil Hemming Andrew Basha 38 Clarke Caswell Maxim Masse Brodie Ziemer Charlie Elick 39 Noel Fransen Christian Humphreys Maxim Masse Adam Jecho 40 John Mustard Teddy Stiga Tanner Howe Leo Sahlin-Wallenius 41 Herman Traff Dean Letourneau Henry Mews Cole Hutson 42 Ollie Josephson Dominik Badinka Aron Kiviharju Henry Mews 43 Marek Vanacker John Mustard Jesse Pulkkinen Alfons Freij 44 Miguel Marques Jett Luchanko Dominik Badinka Kamil Bednarik 45 Cole Hutson Adam Kleber Dean Letourneau Tanner Howe 46 Fyodor Avramov Luke Misa Lucas Pettersson Spencer Gill 47 Melvin Fernstrom Tomas Galvas Matvei Shuravin Max Plante 48 Ludvig Johnson Daniil Ustinkov Max Plante Herman Traff 49 EJ Emery Raoul Boilard Matvei Gridin John Mustard 50 Aron Kiviharju Yegor Surin Sam O'Reilly Yegor Surin 51 Dean Letourneau Sam O'Reilly Kamil Bednarik Harrison Brunicke 52 Matvei Gridin Veeti Vaisanen Linus Eriksson Alexander Siryatsky 53 Yegor Surin Brodie Ziemer Luke Misa Veeti Vaisanen 54 Kamil Bednarik Heikki Ruohonen Leon Muggli Tomas Galvas 55 Ryerson Leenders Clarke Caswell Adam Jecho Daniil Ustinkov 56 Yegor Graf EJ Emery Charlie Elick Leon Muggli 57 Henry Mews Colton Roberts John Mustard Roman Shokhrin 58 John Whipple Lucas Pettersson Carter George Cole Beaudoin 59 Carter George Daniel Nieminen Veeti Vaisanen Will Skahan 60 Adam Jecho Tarin Smith Raoul Boilard Melvin Fernstrom 61 Ben Danford Justin Poirier Carson Wetsch Noel Fransen 62 Adam Kleber Simon Zether Spencer Gill Matvei Babenko 63 Tanner Howe Miguel Marques Harrison Brunicke Julius Miettinen 64 Charlie Elick Nathan Villeneuve Frank Marelli Eemil Vinni 65 Karl Sterner Stian Solberg Christian Humphreys Christian Humphreys 66 Harrison Brunicke Ilya Nabokov Daniil Ustinkov Elliott Groenewold 67 Brodie Ziemer Harrison Brunicke Eriks Mateiko Hiroki Gojsic 68 Sam O'Reilly Melvin Fernstrom Jack Berglund Luke Misa 69 Leon Muggli Marek Vanacker Ben Danford Justin Poirier 70 Tarin Smith Leon Muggli Alexander Zetterberg Miguel Marques 71 Will Skahan Noel Fransen Miguel Baker 72 A.J. Spellacy Jesse Pulkkinen Javon Moore 73 Luke Osburn Linus Eriksson Adam Kleber 74 Raoul Boilard Kamil Bednarik Alexander Zetterberg 75 Julius Miettinen Timur Kol Carson Wetsch 76 Kieron Walton Carter George Carter George 77 Aatos Koivu Alexander Zetterberg Terik Parascak 78 Nathan Villeneuve Mikhael Yegorov Austin Burnevik 79 Arvid Westlin Ryerson Leenders Will Zellers 80 Matvei Shuravin Luca Marrelli Marek Vanacker 81 Eemil Vinni Topias Hynninen Raoul Boilard 82 Tory Pitner Riley Patterson Xavier Veilleux 83 Hiroki Gojsic Spencer Gill Eric Burger 84 Jack Berglund Aatos Koivu Tomas Lavoie 85 Terik Parascak Petr Sikora Sebastian Soini 86 Alexander Zetterberg Frankie Marrelli Luke Osburn 87 Jacob Battaglia Anthony Cristoforo Evan Gardner 88 Veeti Vaisanen Kevin He Gabriel Eliasson 89 Liam Danielsson Kim Saarinen Arsen Taimazov 90 Petter Vesterheim Felix Lacerte Ilya Pautov 91 Jamiro Reber William Zellers Ben Danford 92 Tomas Mrsic Alexandre Blais Ollie Josephson 93 Oskar Vuollet Kieron Walton Ryerson Leenders 94 Jesse Pulkkinen Carson Wetsch Gabriel Frasca 95 Marcus Kearsey Ben Danford Aatos Koivu 96 Javon Moore Adam Jecho Mac Swanson 97 Carson Wetsch Aidan Park Luca Marrelli 98 Edvin Nilsson Joona Saarelainen Tory Pitner 99 Elias Straume Vatne Jacob Battaglia Jakub Fibigr 100 Daniel Nieminen Tory Pitner Lukas Matecha Chris Peters

Flo Hockey

June 3 Scott Wheeler

The Athletic

June 3rd Tankathon

June 2 Corey Pronman

The Athletic

May 28 1 Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini 2 Artyom Levshunov Ivan Demidov Ivan Demidov Artyom Levshunov 3 Ivan Demidov Artyom Levshunov Artyom Levshunov Carter Yakemchuk 4 Anton Silayev Zeev Buium Cayden Lindstrom Anton Silayev 5 Berkly Catton Zayne Parekh Zeev Buium Zeev Buium 6 Zeev Buium Sam Dickinson Zayne Parekh Berkly Catton 7 Cayden Lindstrom Cole Eiserman Cole Eiserman Beckett Sennecke 8 Zayne Parekh Berkly Catton Sam Dickinson Ivan Demidov 9 Sam Dickinson Anton Silayev Berkly Catton Zayne Parekh 10 Carter Yakemchuk Konsta Helenius Anton Silayev Cayden Lindstrom 11 Beckett Sennecke Cayden Lindstrom Tij Iginla Sam Dickinson 12 Tij Iginla Tij Iginla Konsta Helenius Stian Solberg 13 Konsta Helenius Carter Yakemchuk Carter Yakemchuk Tij Iginla 14 Cole Eiserman Michael Brandsegg-Nygard Michael Brandsegg-Nygård Konsta Helenius 15 Michael Brandsegg-Nygard Michael Hage Beckett Sennecke Adam Jiricek 16 Adam Jiricek Beckett Sennecke Liam Greentree Cole Eiserman 17 Michael Hage Trevor Connelly Trevor Connelly Michael Brandsegg-Nygard 18 Jett Luchanko Emil Hemming Igor Chernyshov Igor Chernyshov 19 Igor Chernyshov Liam Greentree Michael Hage Jett Luchanko 20 Trevor Connelly Terik Parascak Adam Jiricek Cole Beaudoin 21 Nikita Artamanov Adam Jiricek Sacha Boisvert Leo Sahlin Wallenius 22 Sacha Boisvert Stian Solberg Andrew Basha Charlie Elick 23 E.J. Emery Igor Chernyshov Terik Parascak Liam Greentree 24 Charlie Elick Sacha Boisvert Ryder Ritchie Trevor Connelly 25 Stian Solberg Aron Kiviharju Cole Hutson Michael Hage 26 Yegor Surin Henry Mews Charlie Elick Linus Eriksson 27 Cole Beaudoin Leo Sahlin Wallenius Nikita Artamonov Sacha Boisvert 28 Terik Parascak Maxim Masse Emil Hemming Dean Letourneau 29 Emil Hemming Andrew Basha Aron Kiviharju Dominik Badinka 30 Matvei Gridin Ryder Ritchie Jett Luchanko Nikita Artamanov 31 Liam Greentree Teddy Stiga Henry Mews Egor Surin 32 Dean Letourneau Jett Luchanko Cole Beaudoin Matvei Shuravin 33 Adam Kleber E.J. Emery Leo Shalin Wallenius Julius Miettinen 34 Leo Sahlin-Wallenius Cole Hutson Dominik Badinka Matvei Gridin 35 Cole Hutson Marek Vanacker Maxim Masse Adam Kleber 36 Henry Mews Lucas Pettersson EJ Emery E.J. Emery 37 Ryder Ritchie Cole Beaudoin Matvei Gridin Terik Parascak 38 Julius Miettinen Matvei Gridin Dean Letourneau Adam Jecho 39 John Mustard Alfons Freij Stian Solberg Marcus Gidlof 40 Teddy Stiga Nikita Artamanov Lucas Pettersson Lucas Pettersson 41 Lucas Pettersson Yegor Surin Alfons Freij Sam O'Reilly 42 Jesse Pulkkinen Tanner Howe Yegor Surin Henry Mews 43 Linus Eriksson Charlie Elick Tanner Howe Luca Marrelli 44 Dominik Badinka Dominik Badinka Jesse Pulkkinen Ben Danford 45 Adam Jecho Dean Letourneau Teddy Stiga Harrison Brunicke 46 Tanner Howe Simon Zether Julius Miettinen Jesse Pulkkinen 47 Andrew Basha Linus Eriksson Marek Vanacker Timur Kol 48 Leon Muggli Leon Muggli Miguel Marques Maxim Masse 49 Sam O’Reilly Adam Kleber Matvei Shuravin Ryder Ritchie 50 Marek Vanacker Luke Misa Adam Jecho Emil Hemming 51 Luca Marelli John Mustard John Mustard Carson Wetsch 52 Aron Kiviharju Sam O'Reilly Luka Misa Marek Vanacker 53 Carson Wetsch Melvin Fernstrom Harrison Brunicke Jacob Battaglia 54 Harrison Brunicke Will Zellers Kamil Bednarik Eriks Mateiko 55 Brodie Ziemer Justin Poirier Linus Eriksson Mikhail Yegorov 56 Maxim Masse Harrison Brunicke Ben Danford Pavel Moysevich 57 Ben Danford Lukas Fischer Veeti Vaisanen Ilya Nabokov 58 Alfons Freij Ben Danford Simon Zether Simon Zether 59 Will Skahan Veeti Vaisanen Tomas Galvas Jack Berglund 60 Lukas Fischer Christian Humphreys Daniil Ustinkov Cole Hutson 61 Tomas Galvas Brodie Ziemer Adam Kleber Aron Kiviharju 62 Mikhail Yegorov Adam Jecho Raoul Boilard Nate Misskey 63 Owen Allard Miguel Marques Justin Poirier Will Skahan 64 Aatos Koivu Will Skahan Leon Muggli Tomas Lavoie 65 Veeti Vaisanen Kamil Bednarik Carson Wetsch Teddy Stiga 66 Jacob Battaglia Matvei Shuravin Will Skahan Tanner Howe 67 Luke Misa Riley Patterson Sam O'Reilly John Mustard 68 Ilya Protas Anthony Romani Noel Fransen Jonathan Morello 69 Kamil Bednarik Julius Miettinen Luca Marrelli Hunter Laing 70 Jack Berglund Tomas Galvas Jacob Battaglia Owen Allard 71 Christian Humphreys Erik Mateiko Ollie Josephson Matvei Korotky 72 Simon Zether Noel Fransen Carter George Eemil Vinni 73 Max Plante Luca Marrelli Marcus Gidlof Kirill Zarubin 74 Eriks Mateiko Daniil Ustinkov Clarke Caswell Kamil Bednarik 75 Colton Roberts Jesse Pulkkinen Max Plante Ethan Procyszyn 76 Eemil Vinni Max Plante Topias Hynninen Raoul Boilard 77 Ondrej Kos Clarke Caswell Ryerson Leenders Aatos Koivu 78 Pavel Moysevich Ilya Nabokov Christian Humphreys Javon Moore 79 Alexander Zetterberg Carter George Tomas Lavoie Miroslav Holinka 80 Maximillian Curran Mac Swanson Melvin Fernstrom Leon Muggli 81 Spencer Gill Alexander Zetterberg Alexander Zetterberg Tomas Galvas 82 Gabriel Eliasson Carson Wetsch Timor Kol Veeti Vaisanen 83 Justin Poirier Jacob Battaglia Eriks Mateiko Alfons Freij 84 Logan Sawyer Raoul Boilard Aatos Koivu Lukas Fischer 85 Hagen Burrows Tomas Lavoie Javon Moore Noel Fransen 86 Marcus Gidlof Marcus Gidlof Brodie Ziemer Jakub Fibigr 87 Petr Sikora John Whipple Tarin Smith Andrew Basha 88 Ondrej Becher Anthony Cristoforo Jack Berglund Max Plate 89 Sebastian Soini Oskar Vuollet Ondrej Kos Alexander Zetterberg 90 Carter George Daniel Nieminen Lukas Fischer Justin Poirier 91 Ethan Procyszyn Colton Roberts Herman Traff Oskar Vuollet 92 Tomas Lavoie Aidan Park Spencer Gill Ondrej Kos 93 Timur Kol Kasper Pikkarainen Eemil Vinni Luke Mistelbacher 94 Ollie Josephson Ryerson Leenders Kieron Walton Matyas Melovsky 95 Jonathan Morello Herman Traff Colin Ralph Brodie Ziemer 96 Will Zellers Tarin Smith Hagen Burrows Kasper Pikkarainen 97 Heikki Ruohonen Spencer Gill Will Zellers Herman Traff 98 Colin Ralph Alexis Bernier Hiroki Gojsic 99 Joona Vaisanen Alexandre Blais Kieron Walton 100 Mac Swanson Viggo Gustafsson Maxim Velikov 101 Nathan Aspinall 102 Lucas Van Vliet 103 Fyodor Avramov 104 Lauri Sinivuori 105 Daniil Anatsky 106 Spencer Gill 107 Colton Roberts 108 Colin Ralph 109 William McIsaac 110 Vojtech Hradec 111 Frans Haara 112 Logan Sawyer 113 Melvin Fernstrom 114 Hagen Burrows 115 William Zellers 116 Tyler Thorpe 117 Gabe Smith 118 Stepan Gorbunov 119 Nathan Mayes 120 Matvey Babenko 121 Evan Gardner 122 Nicholas Kempf 123 Dawson Cowan 124 Samuel St-Hilaire 125 Kim Saarinen 126 Carter George 127 Petr Sikora 128 Oliver Josephson 129 Christian Humphreys

Players eligible for the draft are those who will reach the age of 18 on or prior to September 15, and are younger than 20 years of age by December 31 of the draft year. Additionally, individuals from outside of North America who are 21 years old are also considered eligible for selection.