The 2025 World Junior rosters for each of the 10 competing countries and which players have already been drafted by an NHL team.

Canada

# Player Pos Ht. Wt. Team Drafted 1 Jack Ivankovic GK 6’0” 179 Mississauga Steelheads 2025 NHL Draft 2 Andrew Gibson D 6’4” 209 Sault Ste. Marie Greyhounds Nashville 2023 – Rd 2 #42 3 Sam Dickinson D 6’3” 209 London Knights San Jose 2024 – Rd 1 #11 4 Caden Price D 6’1” 190 Kelowna Rockets Seattle 2023 – Rd 3 #84 5 Oliver Bonk D 6’2” 198 London Knights Philadelphia 2023 – Rd 1 #22 6 Tanner Molendyk D 6’0” 181 Saskatoon Blades Nashville 2023 – Rd 1 #24 8 Beau Akey D 6’0” 183 Barrie Colts Edmonton 2023 – Rd 2 #56 9 Gavin Mckenna F 6’0” 165 Medicine Hat Tigers 2026 NHL Draft 10 Bradly Nadeau F 5’11” 172 Chicago Wolves Carolina 2023 – Rd 1 #30 11 Brayden Yager F 6’0” 170 Lethbridge Hurricanes Winnipeg 2023 – Rd 1 #14 12 Jett Luchanko F 5’11” 190 Guelph Storm Philadelphia 2024 – Rd 1 #13 13 Luca Pinelli F 5’9” 168 Ottawa 67s Columbus 2023 – Rd 4 #114 14 Berkly Catton F 5’10” 174 Spokane Chiefs Seattle 2024 – Rd 1 #8 20 Ethan Gauthier F 6’0” 183 Drummondville Voltigeurs Tampa 2023 – Rd 2 #37 21 Calum Ritchie F 6’2” 190 Oshawa Generals Colorado 2023 – Rd 1 #27 22 Porter Martone F 6’3” 207 Brampton Steelheads 2025 NHL Draft 23 Tanner Howe F 5’11” 183 Calgary Hitmen Pittsburgh 2024 – Rd 2 #46 25 Matthew Schaefer D 6’2” 183 Erie Otters 2025 NHL Draft 26 Cole Beaudoin F 6’2” 209 Barrie Colts Utah 2024 – Rd 1 #24 27 Easton Cowan F 5’11” 185 London Knights Toronto 2023 – Rd 1 #28 28 Mathieu Cataford F 6’0” 192 Rimouski Oceanic Vegas 2023 – Rd 3 #77 30 Carter George GK 6’1” 190 Owen Sound Attack Los Angeles 2024 – Rd 2 #57

Czechia

1 Jan Kavan GK 6’1” 165 Kometa Brno 2 Jakub Milota GK 6’2” 168 Cape Breton Eagles Nashville 2024, rd 4 #99 3 Vojtech Port D 6’2” 176 Lethbridge Hurricanes Anaheim 2023, rd 6 #161 5 Adam Jiricek D 6’2” 168 Brantford Bulldogs St. Louis 2024, rd 1 #16 6 Jakub Dvorak D 6’5” 203 Ontario Reign Los Angeles 2023, rd 2 #54 7 Jakub Fibigr D 6’0” 172 Brampton Steelheads Seattle 2024, rd 7 #202 9 Vojtech Husinecky D 5’11” 179 Pirati Chomutov 10 Adam Jecho F 6’5” 198 Edmonton Oil Kings St. Louis 2024, rd 3 #95 12 Eduard Sale F 6’1” 170 Coachella Valley Firebirds Seattle 2023, rd 1 #20 14 Adam Zidlicky F 6’0” 170 Brampton Steelheads 15 Vojtech Cihar F 6’1” 187 HC Karlovy Vary 17 Petr Sikora F 5’10” 172 Ocelari Trinec Washington 2024, rd 6 #178 18 Matej Mastalirsky F 5’10” 148 HC Litvinov 19 Ondrej Kos F 6’1” 154 Ilves Tampere St. Louis 2024, rd 3 #81 20 Dominik Petr F 6’2” 174 Brandon Wheat Kings 21 Jakub Stancl F 6’3” 198 Kelowna Rockets St. Louis 2023, rd 4 #106 22 Vojtech Hradec F 6’4” 201 BK Mlada Boleslav Utah 2024, rd 6 #167 23 Tomas Galvas D 5’10” 148 Bili Tygri Liberec 24 Adam Novotny F 6’1” 196 HC Hradec Kralove 25 Jiri Felcman F 6’4” 190 SCL Tigers Langnau Chicago 2023, rd 3 #93 26 Matteo Koci D 6’0” 190 Kamloops Blazers 28 Miroslav Holinka F 6’1” 183 Edmonton Oil Kings Toronto 2024, rd 5 #151 30 Michael Hrabal GK 6’6” 209 University of Massachusetts Utah 2023, rd 2 #38

Finland

1 Kim Saarinen GK 6’4” 187 HPK Hameenlinna Seattle 2024, rd 3 #88 2 Mitja Jokinen D 5’11” 172 TPS Turku 3 Kalle Kangas D 6’4” 207 HPK Hameenlinna Pittsburgh 2023, rd 7 #223 6 Sebastian Soini D 6’2” 187 Ilves Tampere Minnesota 2024, rd 5 #140 7 Daniel Nieminen D 6’0” 187 Pelicans Lahti 10 Emil Pieniniemi D 6’2” 176 Kingston Frontenacs Pittsburgh 2023, rd 3 #91 12 Joona Saarelainen F 5’9” 187 KalPa Kuopio Tampa 2024, rd 5 #149 13 Veeti Vaisanen D 6’0” 190 Medicine Hat Tigers Utah 2024, rd 3 #96 15 Tuomas Uronen F 6’0” 190 Kingston Frontenacs Vegas 2023, rd 6 #192 18 Rasmus Kumpulainen F 6’4” 203 Pelicans Lahti Minnesota 2023, rd 2 #53 19 Konsta Helenius F 5’11” 185 Buffalo Sabres 21 Topias Hynninen F 5’10” 176 Jukurit Mikkeli 22 Kasper Halttunen F 6’4” 205 London Knights San Jose 2023, rd 2 #36 23 Roope Vesterinen F 5’10” 183 HPK Hameenlinna 24 Jesse Nurmi F 5’11” 176 London Knights NY Islanders 2023, rd 4 #113 27 Julius Miettinen F 6’4” 207 Everett Silvertips Seattle 2024, rd 2 #40 28 Heikki Ruohonen F 6’2” 205 Dubuque Fighting Saints Philadelphia 2024, rd 4 #107 29 Arttu Alasiurua F 6’0” 172 Karpat Oulu 30 Petteri Rimpinen GK 6’0” 176 Kiekko-Espoo 31 Noa Vali GK 6’1” 159 TPS Turku 32 Emil Hemming F 6’2” 196 Barrie Colts Dallas 2024, rd 1 #29 33 Aron Kiviharju D 5’10” 181 HIFK Helsinki Minnesota 2024, rd 4 #122 35 Arttu Tuhkala D 6’0” 174 Lulea HF 37 Benjamin Rautiainen F 6’0” 174 Tappara Tampere 38 Jesse Kiiskinen F 6’1” 190 HPK Hameenlinna

Germany

# Player Pos Ht. Wt. Team Drafted 1 Nico Pertuch GK 6’2” 205 Ravensburg Towerstars 4 Max Hense D 6’2” 198 Kolner Junghaie 5 Paul Mayer D 6’2” 185 Heilbronner Falken 6 Norwin Panocha D 6’2” 192 Green Bay Gamblers Buffalo 2023, rd 7 #205 7 Carlos Handel D 6’1” 170 Halifax Mooseheads 8 Noah Samanski F 6’2” 187 Powell River Kings 9 Elias Pul F 6’1” 165 Blue Devils Weiden 10 Timo Ruckdaschel F 6’1” 196 Grizzlys Wolfsburg 11 David Lewandowski F 6’1” 176 Saskatoon Blades 14 Nick Maul F 5’11” 192 ESV Kaufbeuren 15 Lenny Boos F 5’10” 154 Dusseldorfer EG 16 Kilian Kuhnhauser D 5’11” 183 Starbulls Rosenheim 17 Lua Niehus D 5’9” 161 Lowen Frankfurt 19 Marco Munzenberger F 6’4” 203 Kolner Haie 20 Maxim Schafer F 6’4” 187 Eisbaren Berlin 21 Paul Vinzens F 5’11” 187 Red Bull Hockey Juniors 22 Edwin Tropmann D 5’10” 187 Kolner Haie 23 Linus Brandl F 6’0” 190 EV Landshut 24 Clemens Sager F 6’0” 185 Kassel Huskies 25 Tobias Schwarz F 5’11” 183 EV Landshut 26 Julius Sumpf F 6’2” 194 Moncton Wildcats 27 Simon Seidl F 5’10” 183 EV Landshut 29 Linus Vieillard GK 6’1” 181 Eisbaren Juniors Berlin 30 Lennart Neisse GK 6’6” 212 Cambridge Redhawks

Kazakhstan

# Player Pos Ht. Wt. Team Drafted 4 Roman Bolshedvorskiy D 6’3” 209 Snezhnye Barsy Astana 6 Mstislav Shipilin D 6’0” 174 Snezhnye Barsy Astana 8 Sanzhar Ibragim D 6’1” 190 Snezhnye Barsy Astana 9 Danial Shakshakbayev D 6’0” 185 Snezhnye Barsy Astana 10 Abzal Alibek F 6’0” 168 Philadelphia Rebels 11 Assanali Sarkenov F 6’4” 203 Spokane Chiefs 13 Vladimir Korchagin F 6’1” 174 Snezhnye Barsy Astana 15 Artur Gross F 6’0” 165 Snezhnye Barsy Astana 17 Aslan Zhussupbekov D 6’2” 176 Snezhnye Barsy Astana 18 Gleb Reshetko D 6’2” 185 Snezhnye Barsy Astana 19 Beibarys Orazov D 6’2” 165 Snezhnye Barsy Astana 20 Danil Lytkin GK 6’2” 194 Snezhnye Barsy Astana 26 Alexander Kim F 5’11” 165 Bismarck Bobcats 29 Kirill Lyapunov F 5’11” 179 Snezhnye Barsy Astana 39 Davlat Nurkenov F 5’10” 183 Assat Pori 48 Danila Belyakov D 6’0” 187 Torpedo Ust-Kamenogorsk 55 Vladimir Nikitin GK 6’4” 205 Snezhnye Barsy Astana Ottawa 2023, rd 7 #207 57 Adil Beisembayev F 6’2” 176 Snezhnye Barsy Astana 66 Yegor Levkovets F 6’1” 165 Nomad 70 Semyon Simonov F 6’3” 174 Snezhnye Barsy Astana 72 Jokhar Dudarkiyev GK 6’2” 183 Snezhnye Barsy Astana 77 Assanali Ruslanuly F 6’1” 187 Snezhnye Barsy Astana 78 Alexandr Migunov F 6’0” 183 Snezhnye Barsy Astana 88 Kirill Kankin F 6’0” 183 Snezhnye Barsy Astana 98 Nikita Sitnikov F 5’11” 176 Snezhnye Barsy Astana

Latvia

# Player Pos Ht. Wt. Team Drafted 1 Aksels Ozols GK 6’1” 168 Zemgale Jelgava 2 Krisjanis Sarts D 6’0” 163 St. Cloud Norsemen 3 Viktors Kurbaka D 5’11” 174 Ocelari Trinec 6 Emils Skeltins D 6’5” 203 Amarillo Wranglers 7 Davids Livsics F 5’9” 159 RoKi Rovaniemi 9 Eriks Mateiko F 6’4” 201 Saint John Sea Dogs Washington 2024, rd 3 #90 10 Harijs Cjunskis D 6’2” 187 Rouyn-Noranda Huskies 11 Dmitrijs Dilevka F 5’11” 170 Watertown Shamrocks 12 Toms Mots F 6’0” 172 Zemgale Jelgava 13 Martins Klaucans F 6’0” 181 St. Cloud Norsemen 14 Olivers Murnieks F 6’0” 181 Sioux City Musketeers 15 Darels Uljanskis D 6’2” 192 AIK Anaheim 2024, rd 7 #214 16 Peteris Bulans D 6’0” 185 Chicoutimi Sagueneens 17 Rudolfs Berzkalns F 6’2” 192 Muskegon Lumberjacks 18 Roberts Naudins F 6’6” 194 Shattuck St. Mary’s 19 Bruno Osmanis F 5’11” 161 Bjorkloven Umea 21 Rauls Ozollapa F 6’5” 179 HC Zubr Prerov 22 Valdis Dommers F 6’2” 187 Mountfield HK 23 Antons Macijevskis F 6’1” 172 Watertown Shamrocks 24 Daniels Serkins F 5’9” 161 SC Bern Future 25 Krists Retenais D 5’10” 168 Aberdeen Wings 26 Oskars Briedis D 6’3” 176 Zemgale Jelgava 27 Markuss Sieradzkis F 6’0” 192 Bjorkloven Umea 29 Linards Feldbergs GK 6’1” 172 Sherbrooke Phoenix 30 Janis Fecers GK 6’0” 172 Herning Blue Fox

Slovakia

# Player Pos Ht. Wt. Team Drafted 1 Alan Lendak GK 6’1” 174 Fargo Force 4 Maxim Strbak D 6’2” 203 Michigan State University Buffalo 2023, rd 2 #45 5 Richard Baran D 6’1” 185 Des Moines Buccaneers 6 Jakub Chromiak D 6’0” 198 Kitchener Rangers 8 Matus Vojtech F 6’1” 185 MHK 32 Liptovsky Mikulas 10 Tomas Pobezal F 5’10” 179 HK Nitra 11 Lukas Klecka F 5’11” 179 Sodertalje SK 12 Peter Cisar F 6’0” 176 Fargo Force 13 Tobias Tomik F 6’1” 187 Dukla Trencin 14 Miroslav Satan F 6’7” 194 Sioux Falls Stampede Washington 2024, rd 7 #212 15 Dalibor Dvorsky F 6’1” 205 Springfield Thunderbirds 16 Roman Kukumberg F 6’1” 190 Slovan Bratislava 17 Daniel Jencko F 6’0” 183 University of Massachusetts Amherst 18 Juraj Pekarcik F 6’2” 205 Moncton Wildcats St. Louis 2023, rd 3 #76 20 Peter Valent D 6’0” 183 Quebec Remparts 22 Frantisek Dej F 6’5” 209 Dukla Trencin 23 Samuel Barcik D 6’2” 192 HK Spisska Nova Ves 24 Adam Cedzo F 5’10” 170 Ocelari Trinec 25 Jan Chovan F 6’3” 187 Tappara Tampere 26 Luka Radivojevic D 5’10” 165 Muskegon Lumberjacks 28 Tomas Kralovic D 6’3” 203 Slovan Bratislava 30 Samuel Urban GK 6’0” 198 Sioux City Musketeers

Sweden

# Player Pos Ht. Wt. Team Drafted 1 Marcus Gidlof GK 6’6” 201 Leksands IF NY Islanders 2024, rd 5 #147 2 Rasmus Bergqvist D 6’2” 181 Skelleftea AIK Montreal 2024, rd 7 #224 4 Axel Sandin Pellikka D 5’11” 181 Skelleftea AIK Detroit 2023, rd 1 #17 5 Wilhelm Hallquisth D 5’11” 181 HV71 6 Axel Hurtig D 6’4” 207 Calgary Hitmen Calgary 2023, rd 7 #208 7 Viggo Gustafsson D 6’2” 192 Timra IK Nashville 2024, rd 3 #77 9 Theo Lindstein D 6’1” 192 Brynas IF St. Louis 2023, rd 1 #29 11 Zeb Forsfjall F 5’9” 181 Skelleftea AIK Seattle 2023, rd 6 #180 12 Isac Hedqvist F 5’10” 163 Lulea HF 14 Linus Eriksson F 6’0” 190 Djurgarden IF Florida 2024, rd 2 #58 15 David Edstrom F 6’3” 187 Frolunda HC Nashville 2023, rd 1 #32 16 Felix Unger Sprum F 6’0” 179 Carolina Hurricanes Carolina 2023, rd 2 #62 17 Felix Nilsson F 6’0” 192 Rogle BK Nashville 2023, rd 2 #43 18 Victor Eklund F 6’0” 163 Djurgarden IF 2025 NHL Draft 20 Dennis Altorn F 6’1” 165 Leksands IF 21 Herman Traff F 6’3” 214 HV71 NY Rangers 2024, rd 3 #91 22 Anton Wahlberg F 6’0” 192 Buffalo Sabres Buffalo 2023, rd 2 #39 24 Tom Willander D 6’1” 179 Boston University Vancouver 2023, rd 1 #11 25 Otto Stenberg F 6’0” 187 Malmo Redhawks St. Louis 2023, rd 1 #25 27 David Granberg F 6’2” 194 Lulea HF 28 Oskar Vuollet F 5’11” 183 Skelleftea AIK Carolina 2024, rd 5 #133 30 Melvin Strahl GK 6’3” 165 Youngstown Phantoms Columbus 2023, rd 5 #156 35 Melker Thelin GK 6’2” 176 Bjorkloven Umea Utah 2023, rd 5 #134

Switzerland

# Player Pos Ht. Wt. Team Drafted 1 Christian Kirsch GK 6’4” 192 Janesville Jets San Jose 2024, rd 4 #116 5 Leo Braillard F 5’11” 174 Lethbridge Hurricanes 6 Jamiro Reber F 5’10” 176 HV71 7 Timo Bunzli D 6’2” 207 ZSC Lions Zurich 8 Rico Gredig F 6’1” 179 HC Davos New Jersey 2024, rd 6 #191 9 Nic Balestra D 6’0” 159 EV Zug 10 Jan Dorthe F 5’11” 187 Fribourg-Gotteron 11 Rafael Meier F 6’0” 181 EHC Kloten 12 Kimo Gruber F 6’1” 194 ZSC Lions Zurich 14 Nils Rhyn D 6’2” 192 SC Bern 15 Lars Steiner F 5’10” 179 Rouyn-Noranda Huskies 18 Robin Antenen F 6’2” 190 EV Zug 19 Endo Meier F 6’0” 179 ZSC Lions Zurich 21 Ludvig Johnson D 6’0” 181 EV Zug 22 Andro Kaderli F 6’0” 185 Leksands IF 23 Leon Muggli D 6’1” 176 EV Zug Washington 2024, rd 2 #52 24 Alain Graf F 6’2” 201 SC Bern 25 Basile Sansonnens D 6’4” 205 Rimouski Oceanic Vancouver 2024, rd 7 #221 26 Eric Schneller D 5’11” 187 Geneve-Servette 27 Simon Meier F 5’10” 168 Pentiction Vees 29 Ewan Huet GK 6’0” 183 Regina Pats 30 Elijah Neuenschwander GK 6’4” 192 Fribourg-Gotteron

United States