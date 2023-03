Free Agents: Top NHL Free Agents, and Top Remaining College, CHL and European Players

Top remaining College, CHL and European free agents

Corey Pronman of The Athletic: Remaining free agents who could draw some NHL interest. (If they’ve signed as of press time they’ve been removed from the list as the piece was originally posted in February)

Players projected to play NHL games

1. Hardy Haman Aktell – LHD – Vaxjo, SHL

2. Austen Swankler – C – Bowling Green, CCHA

3. Victor Ostman – G – Maine, Hockey East

Have a chance to play NHL games

4. Jiri Smejkal – LW – Oskarshamm, SHL

5. Owen Pederson – LW – Winnipeg, WHL

6. Riese Gaber – RW – North Dakota, NCHC

7. Christopher Sedoff – LHD – Red Deer, WHL

8. Luke Krys – RHD – Brown, ECAC

9. Travis Mitchell – LHD – Cornell, ECAC

10. Cooper Black – G – Dartmouth, ECAC

11. Collin Graf – RW – Quinnipiac, ECAC

12. Grigori Dronov – LHD – Magnitogorsk, KHL

13. Konstantin Okulov – RW – CSKA, KHL

Longsots to play in the NHL

14. Rickard Hugg – LW – Skelleftea, SHL

15. Kyle McDonald – RW – North Bay, OHL

16. Jacob Bergtsson – LHD – Lake Superior State U, CCHA

17. Jaxon Nelson – C – Minnesota, Big Ten

18. Logan Morrison – C – Ottawa, OHL

19. T.J. Hughes – C – Michigan, Big Ten

20. Ryan Siedem – RHD – Harvard, ECAC

21. Ryan McAllister – LW – Western Michigan, NCHC

22. Isac Brannstrom – LW – Lulea, SHL

Top 2023 NHL free agents

Frank Seravalli of Daily Faceoff: Looking at the top 50 pending 2023 NHL free agents.

1. Michael Bunting – Maple Leafs – LW

2. Damon Severson – Devils – RD

3. Patrick Kane – Rangers – RW

4. Ryan O’Reilly – Malpe Leafs – C

5. Dmitry Orlov – Bruins – LD

6. Alex Killorn – Lightning – RW

7. J.T. Compher – Avalanche – C

8. Jordan Staal – Hurricanes – C

9. Vladimir Tarasenko -Rangers – RW

10. Tristan Jarry – Penguins – G

11. Max Pacioretty – Hurricanes – LW

12. Tyler Bertuzzi – Bruins – LW

13. Semyon Varlamov – Islanders – G

14. Vladislav Gavrikov – Kings – LD

15. Ryan Graves – Devils – LD

16. Carson Soucy – Kraken – LD

17. Scott Mayfield – Islanders – RD

18. Ivan Barbashev – Golden Knights – LW

19. Joonas Korpisalo – Kings – G

20. Matt Dumba – Wild – RD

21. Frederik Andersen – Hurricanes – G

22. Max Domi – Stars – C

23. John Klingberg – Wild – RD

24. James van Riemsdyk – Flyers – LW

25. Connor Clifton – Bruins – RD

26. Alex Kerfoot – Maple Leafs – LW

27. Shayne Gostisbehere – Hurricanes – LD

28. Evan Rodrigues – Avalanche – C

29. David Kampf – Maple Leafs – C

30. Frederick Gaudreau – Wild – C

31. Jason Zucker – Penguins – LW

32. Gustav Nyquist – Wild – LW

33. Pierre Engvall – Islanders – RW

34. Tomas Tatar – Devils – LW

35. Justin Holl – Maple Leafs – RD

36. Luke Schenn – Maple Leafs – RD

37. Ian Cole – Lightning – LD

38. Garnet Hathaway – Bruins – RW

39. Nick Foligno – Bruins – LW

40. Evgenii Dadonov – Stars – RW

41. Jesper Fast – Carolina – RW

42. Nick Bjugstad – Oilers – C

43. Radko Gudas – Panthers – RD

44. Erik Gustafsson – Maple Leafs – LD

45. Erik Haula – Devils – C

46. Sean Monahan – Canadiens – C

47. Lars Eller – Avalanche – C

48. Jonathan Drouin – Canadiens – C

49. Teddy Blueger – Golden Knights – C

50. Connor Brown – Capitals – RW