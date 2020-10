NHL Rumors: Top UFA Forwards and Potential Destinations, and the Top 50 NHL Trade Candidates

Top UFA forwards and potential destinations

David Satriano of NHL,com: Looking at the top free agent forwards and potential landing spots for them.

Evgenii Dadonov – Florida Panthers – Possible landing spots: Panthers, New York Islanders, Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche, Washington Capitals.

Alex Galchenyuk – Minnesota Wild – Possible landing spots: Panthers, Buffalo Sabres, Calgary Flames, Los Angeles Kings, Winnipeg Jets

Mikael Granlund – Nashville Predators – Possible landing spots: Kings, Panthers, Jets, Wild, Canadiens

Taylor Hall – Arizona Coyotes – Possible landing spots: Islanders, Avalanche, Flames, Jets, Dallas Stars, Boston Bruins

Mike Hoffman – Florida Panthers – Possible landing spots: Avalanche, Capitals, Jets, Panthers, Islanders, Penguins, Columbus Blue Jackets

Ilya Kovalchuk – Washington Capitals – Possible landing spots: Avalanche, Bruins, Oilers, Canadiens, Philadelphia Flyers

Pat Maroon – Tampa Bay Lightning – Possible landing spots: Lightning, Oilers, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks, New York Rangers

Vladislav Namestnikov – Colorado Avalanche – Possible landing spots: Kings, Blue Jackets, Panthers, Avalanche, Canadiens

Bobby Ryan – Ottawa Senators – Possible landing spots: Flyers, Devils, Avalanche, Bruins, Maple Leafs, Rangers

Wayne Simmonds – Buffalo Sabres – Possible landing spots: Oilers, Flames, Carolina Hurricanes, San Jose Sharks, Devils

Joe Thornton – San Jose Sharks – Possible landing spots: Sharks, Stars, Penguins, Maple Leafs, Blues

Tyler Toffoli – Vancouver Canucks – Possible landing spots: Canucks, Blue Jackets, Sharks, Chicago Blackhawks

Top 50 NHL players who could get traded

Frank Seravalli of TSN: Top 50 TSN Trade bait board