NHL Rumors: Toronto Maple Leafs Free Agent Targets, and the Top 50 UFAs

Top 10 free agent forward targets for the Toronto Maple Leafs

Jonas Siegel of The Athletic: Top 10 free agent forward targets for the Toronto Maple Leafs with contract projection from Evolving Hockey (years and cap hit).

10. David Perron – Detroit Red Wings – LW/RW – One year, $2.4 million

9. Danton Heinen – Boston Bruins – LW/RW – Four years, $3.6 million

8. Steven Stamkos – Tampa Bay Lightning – C/LW – Three years, $8.4 million

7. Adam Henrique – Edmonton Oilers – C/LW – Three years, $4.7 million

6. Viktor Arvidsson – Los Angeles Kings – LW/RW – One year, $3 million

5. Alexander Wennberg – New York Rangers – C -Three years, $4.4 million

4. Chandler Stephenson – Vegas Golden Knights – C – Four years, $6.1 million

3. Dakota Joshua – Vancouver Canucks – LW – Two years, $2 million

2. Tyler Toffoli – Winnipeg Jets – LW/RW – Three years, $6.1 million

1. Elias Lindholm – Vancouver Canucks – C/RW – Seven years, $7.9 million

Top 50 NHL Free Agents

Chris Johnston of The Athletic: Ranking the top 50 pending unrestricted free agents.

1 Sam Reinhart – Florida Panthers

2. Jake Guentzel – Carolina Hurricanes

3. Steven Stamkos – Tampa Bay Lightning

4. Elias Lindholm – Vancouver Canucks

5. Brady Skjei – Carolina Hurricanes

6. Brandon Montour – Florida Panthers

7. Jonathan Marchessault – Vegas Golden Knights

8. Matt Duchene – Dallas Stars

9. Teuvo Teravainen – Carolina Hurricanes

10. Patrick Kane – Detroit Red Wings

11. Joe Pavelski – Dallas Stars

12. Brett Pesce – Carolina Hurricanes

13. Chandler Stephenson – Vegas Golden Knights

14. Tyler Toffoli – Winnipeg Jets

15. Jake DeBrusk – Boston Bruins

16. Matt Roy – Los Angeles Kings

17. Vladimir Tarasenko – Florida Panthers

18. Sean Monahan – Winnipeg Jets

19. Shayne Gostisbehere – Detroit Red Wings

20. Anthony Mantha – Vegas Golden Knights

21. Laurent Brossoit – Winnipeg Jets

22. Anthony Stolarz – Florida Panthers

23. Sean Walker – Colorado Avalanche

24. Dylan DeMelo – Winnipeg Jets

25. Chris Tanev – Dallas Stars

26. Anthony Duclair – Tampa Bay Lightning

27. Tyler Bertuzzi – Toronto Maple Leafs

28. Max Domi – Toronto Maple Leafs

29. Jonathan Drouin – Colorado Avalanche

30. Adam Henrique – Edmonton Oilers

31. Oliver Ekman-Larsson – Florida Panthers

32. Erik Gustafsson – New York Rangers

33. Jack Roslovic – New York Rangers

34. Alexander Wennberg – New York Rangers

35. Alexandre Carrier – Nashville Predators

36. T.J. Brodie – Toronto Maple Leafs

37. Nikita Zadorov – Vancouver Canucks

38. Warren Foegele – Edmonton Oilers

39. Danton Heinen – Boston Bruins

40. Daniel Sprong – Detroit Red Wings

41. Jalen Chatfield – Carolina Hurricanes

42. Matt Dumba – Tampa Bay Lightning

43. Matt Grzelcyk – Boston Bruins

44. Michael Amadio – Vegas Golden Knights

45. Stefan Noesen – Carolina Hurricanes

46. Yakov Trenin – Colorado Avalanche

47. Anthony Beauvillier – Nashville Predators

48. David Perron – Detroit Red Wings

49. Dakota Joshua – Vancouver Canucks

50. Ilya Samsonov – Toronto Maple Leafs