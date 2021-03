NHL Trade Deadline: A Top 30 and a Top 28 NHL Trade Watch/Bait Boards

The Fourth Period: Top 30 NHL trade watch list leading up to the April 12th NHL trade deadline.

1. Filip Forsberg – LW

2. Rickard Rakell – RW/LW

3. Taylor Hall – LW

4. Mattias Ekholm – LD

5. Mikael Granlund – C/RW

6. Jake Virtanen – RW

7. Kyle Palmieri – RW/LW

8. Eric Staal – C

9. Sam Bennett – LW/C – linked to the Maple Leafs and Hurricanes

10. Marc Staal – LD

11. Brandon Montour – RD/LD

12. David Savard – RD

13. Tanner Pearson – LW

14. Ryan Murray – LD

15. Alex Kerfoot – C

16. Hampus Lindholm – LD

17. Alexander Edler – LD

18. Nick Foligno – LW

19. Alex Goligoski – LD/RD

20. Erik Gudbranson – RD

21. Bobby Ryan – RW

22. Luke Glendening – C

23. Ryan Johansen – C

24. Brandon Sutter – C

25. Erik Haula – C/LW – linked to the Golden Knights and Penguins

26. Nikita Gusev – RW/LW

27. Calle Jarnkrok – RW/LW

28. Danton Heinen – RW

29. Adam Henrique – C

30. Jonathan Bernier – G

Craig Custance and Eric Duhatschek of The Athletic: There are not many teams that are in the position to take on salary ahead of the trade deadline. There is also the quarantine issue that some teams will need to take into consideration.

2021 NHL trade bait board

1. Mattias Ekholm – one-year at $3.75 million

2. Jack Eichel – five years at $10 million

3. Chris Driedger – $850,000 – UFA

4. Filip Forsberg – one-year at $6 million

5. Rickard Rakell – one-year at $3.789 million

6. Clayton Keller – six years at $7.15 million

7. Dylan Strome – one-year at $3 million

8. Brandon Sutter – $4.375 million – UFA

9. Mikael Granlund – $3.75 million – UFA

10. Kyle Palmieri – $4.65 million – UFA

11. Alex Wennberg – $2.25 million – UFA

12. Sam Bennett – $2.55 million – RFA

13. Luke Glendening – $1.8 million – UFA

14. Brandon Montour – $3.85 million – UFA

15. Jonathan Bernier – $3 million – UFA

16. Bobby Ryan – $1 million – UFA

17. Jake Virtanen – one-year at $2.55 million

18. Tanner Pearson – $3.75 million – UFA

19. Dustin Brown – one-year at $5.875 million

20. Casey Mittelstadt – $874,125 – RFA

21. Jonathan Quick – two years at $5.8 million

22. Alex Goligoski – $5.475 million – UFA

23. Ryan Dzingel – $3.375 million – UFA

24. Taylor Hall – $8 million – UFA

25. Victor Rask – one-year left at $4 million

26. Ryan Murray – $4.6 million – UFA

27. Adam Henrique – three years left at $5.82 million

28. Jake Bean – $863,333 – RFA