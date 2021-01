East Division: Opening Rosters, Taxi Squads, and Salary Cap Projections

East Division opening night rosters, members of their taxi squads, and team salary cap projections for the start of the 2020-21 NHL season

Rosters and taxi squads that have been approved by the league from NHL.com. Salary projections from Puck Pedia.

Boston Bruins

Buffalo Sabres

New Jersey Devils

Opening roster: Nathan Bastian, Mackenzie Blackwood, Jesper Boqvist, Will Butcher, Connor Carrick, Nikita Gusev, Jack Hughes, Andreas Johnsson, Dmitry Kulikov, Janne Kuokkanen, Michael McLeod, Ryan Murray, Kyle Palmieri, Damon Severson, Yegor Sharangovich, Ty Smith, P.K. Subban, Matt Tennyson, Scott Wedgewood, Miles Wood, Pavel Zacha, Travis Zajac

Taxi squad: Nolan Foote, Mikhail Maltsev, Nick Merkley, Gilles Senn

New York Islanders

Opening roster: Sebastian Aho, Josh Bailey, Mathew Barzal, Anthony Beauvillier, Casey Cizikas, Cal Clutterbuck, Noah Dobson, Jordan Eberle, Andy Greene, Thomas Hickey, Ross Johnston, Leo Komarov, Nick Leddy, Anders Lee, Scott Mayfield, Matt Martin, Brock Nelson, Jean-Gabriel Pageau, Adam Pelech, Ryan Pulock, Ilya Sorokin, Semyon Varlamov, Oliver Wahlstrom

Injured: Michael Dal Colle

Taxi squad: Kieffer Bellows, Austin Czarnik, Otto Koivula, Jakub Skarek

New York Rangers

Opening roster: Pavel Buchnevich, Filip Chytil, Tony DeAngelo, Phillip Di Giuseppe, Adam Fox, Julien Gauthier, Alexandar Georgiev, Brett Howden, Jack Johnson, Kaapo Kakko, Chris Kreider, Alexis Lafrenière, Brendan Lemieux, Ryan Lindgren, K’Andre Miller, Artemi Panarin, Kevin Rooney, Igor Shesterkin, Brendan Smith, Ryan Strome, Jacob Trouba, Mika Zibanejad

Taxi squad: Morgan Barron, Anthony Bitetto, Colin Blackwell, Libor Hajek, Keith Kinkaid, Matthew Robertson

Philadelphia Flyers

Opening roster: Nicolas Aube-Kubel, Justin Braun, Sean Couturier, Brian Elliott, Joel Farabee, Mark Friedman, Morgan Frost, Claude Giroux, Shayne Gostisbehere, Erik Gustafsson, Kevin Hayes, Robert Hagg, Carter Hart, Travis Konecny, Scott Laughton, Oskar Lindblom, Philippe Myers, Nolan Patrick , Ivan Provorov, Michael Raffl, Travis Sanheim, James van Riemsdyk, Jakub Voracek

Taxi squad: Andy Andreoff, Connor Bunnaman, Alex Lyon, Samuel Morin, Nate Prosser, Carsen Twarynski

Pittsburgh Penguins

Opening roster: Teddy Blueger, Cody Ceci, Sidney Crosby, Casey DeSmith , Brian Dumoulin, Jake Guentzel, Mark Jankowski, Tristan Jarry, Sam Lafferty, Kris Letang, Evgeni Malkin, John Marino, Mike Matheson, Jared McCann, Marcus Pettersson, Juuso Riikola, Evan Rodrigues, Chad Ruhwedel, Bryan Rust, Colton Sceviour, Brandon Tanev, Jason Zucker

In COVID testing protocol: Kasperi Kapanen

Taxi squad: Anthony Angello, Frederick Gaudreau, Drew O’Connor, Pierre-Olivier Joseph, Alex D’Orio, Maxime Lagace

Washington Capitals

Opening roster: Nicklas Backstrom, John Carlson, Zdeno Chara, Brenden Dillon, Nic Dowd, Lars Eller, Carl Hagelin, Garnet Hathaway, Nick Jensen, Evgeny Kuznetsov, Dmitry Orlov, T.J. Oshie, Alex Ovechkin, Richard Panik, Ilya Samsonov, Justin Schultz, Conor Sheary, Jonas Siegenthaler, Daniel Sprong, Trevor van Riemsdyk,Vitek Vanecek, Jakub Vrana, Tom Wilson

Taxi squad: Daniel Carr, Pheonix Copley, Martin Fehervary, Zach Fucale, Brian Pinho