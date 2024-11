NHL Free Agents: Top 12 Unrestricted and Restricted Free Agents

Top 12 2025 NHL UFAs

Luke Fox of Sportsnet: A look at the top 12 pending 2025 unrestricted free agents and their current cap hit.

1. Mikko Rantanen – Pos: RW/C – 2023-24 salary cap hit: $9.25 million

2. Mitch Marner – Pos: RW – 2023-24 salary cap hit: $10.9 million

3. Igor Shesterkin – Pos: G – 2023-24 salary cap hit: $5.7 million

4. Brock Boeser – Pos: RW – 2023-24 salary cap hit: $6.65 million

5. Sam Bennett – Pos: C – 2023-24 salary cap hit: $4.4 million

6. Shea Theodore – Signed a seven-year, $52 million extension

7. Aaron Ekblad – Pos: RHD – 2023-24 salary cap hit: $7.5 million

8. Nikolaj Ehlers – Pos: RW/LW – 2023-24 salary cap hit: $6 million

9. John Tavares – Pos: C – 2023-24 salary cap hit: $11 million

10. Brad Marchand – Pos: LW – 2023-24 salary cap hit: $6.1 million

11. Jakob Chychrun – Pos: LHD – 2023-24 salary cap hit: $4.6 million

12. Brock Nelson – Pos: C/LW – 2023-24 salary cap hit: $6 million

Top 12 2025 NHL RFAs

Luke Fox of Sportsnet: A look at the top 12 pending 2025 restricted free agents and their current cap hit.

1. Evan Bouchard – Age on July 1: 25 – Pos: RHD

2024-25 salary cap hit: $3.9 million – Arbitration rights: Yes

2. Noah Dobson – Age on July 1: 25 – Pos: RHD

2024-25 salary cap hit: $4 million – Arbitration rights: Yes

3. Wyatt Johnston – Age on July 1: 22 – Pos: C

2024-25 salary cap hit: $894,167 – Arbitration rights: No

4. Luke Hughes – Age on July 1: 21 – Pos: LHD

2024-25 salary cap hit: $925,000 – Arbitration rights: No

5. JJ Peterka – Age on July 1: 23 – Pos: C

2024-25 salary cap hit: $855,833 – Arbitration rights: No

6. Fabian Zetterlund – Age on July 1: 25 – Pos: LW

2024-25 salary cap hit: $1.45 million – Arbitration rights: Yes

7. Mason McTavish – Age on July 1: 22 – Pos: C

2024-25 salary cap hit: $894,167 – Arbitration rights: No

8. K’Andre Miller – Age on July 1: 25 – Pos: LHD

2024-25 salary cap hit: $3.872 million – Arbitration rights: Yes

9. Matthew Knies – Age on July 1: 22 – Pos: LW

2024-25 salary cap hit: $925,000 – Arbitration rights: No

10. Lukas Dostal – Age on July 1: 25 – Pos: G

2024-25 salary cap hit: $812,500 – Arbitration rights: Yes

11. Marco Rossi – Age on July 1: 23 – Pos: C

2024-25 salary cap hit: $883,334 – Arbitration rights: No

12. Philipp Kurashev – Age on July 1: 25 – Pos: C

2024-25 salary cap hit: $2.25 million – Arbitration rights: Yes