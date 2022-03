NHL Rumors: Prospects, Young Players and Established Players Who Could be on the Move

Prospects and young players who could be traded

Chris Peters of Daily Faceoff: Prospects and young players that could be on the move at the trade deadline.

Owen Tippett, RW, Florida Panthers

Filip Zadina, RW, Detroit Red Wings

Brandon Hagel, LW, Chicago Blackhawks

Jack McBain, C, Minnesota Wild

New York Rangers prospects – Nils Lundkvist, Vitali Kravtsov, Will Cuylle. They may not be willing to move Brandon Schneider, Brennan Othmann and Zac Jones.

Los Angeles Kings prospect pool – Helge Grans, Jordan Spence, Brock Faber, Tyler Madden and Gabe Vilardi.

Helge Grans and Jordan Spence – Jack Drury, Ryan Suzuki and Jamieson Rees.

Positional breakdown of who could be moved

Jeff Marek of Sportsnet: Players who could be moved by the deadline, by position.

Goaltenders

Marc-Andre Fleury, Chicago

Joonas Korpisalo, Columbus

Ilya Samsonov, Washington

Semyon Varlamov, NY Islanders

Craig Anderson, Buffalo

Jaroslav Halak, Vancouver

Mackenzie Blackwood, New Jersey

Defensemen

Mark Giordano, Seattle

Jakob Chychrun, Arizona

John Klingberg, Dallas

Ben Chiarot, Montreal

Hampus Lindholm, Anaheim

Marcus Pettersson, Pittsburgh

Luke Schenn, Vancouver

Keith Yandle, Philadelphia

Shea Weber, Montreal

Calvin de Haan, Chicago

Forwards

Claude Giroux, Philadelphia

J.T. Miller/Brock Boeser/Conor Garland, Vancouver

Tomas Hertl, San Jose

Rickard Rakell, Anaheim

Jake DeBrusk, Boston

Max Comtois, Anaheim

Jack McBain, Minnesota

Phil Kessel, Arizona

Max Domi, Columbus

Pavel Zacha, New Jersey

Vitali Kravtsov, NY Rangers

Filip Chytil, NY Rangers

Calle Jarnkrok/Marcus Johansson, Seattle

Andrew Copp, Winnipeg

Paul Stastny, Winnipeg

Owen Tippett, Florida