North Division: Opening Rosters, Taxi Squads, and Salary Cap Projections

North Division opening night rosters, members of their taxi squads, and team salary cap projections for the start of the 2020-21 NHL season

Rosters and taxi squads that have been approved by the league from NHL.com. Salary projections from Puck Pedia.

Calgary Flames

Opening roster: Rasmus Andersson, Mikael Backlund, Sam Bennett, Dillon Dube, Johnny Gaudreau, Mark Giordano, Noah Hanifin, Josh Leivo, Elias Lindholm, Milan Lucic, Andrew Mangiapane, Jacob Markstrom, Sean Monahan, Nikita Nesterov, Joakim Nordstrom, David Rittich, Dominik Simon, Christopher Tanev, Matthew Tkachuk, Juuso Valimaki

Taxi Squad: Louis Domingue, Oliver Kylington, Connor Mackey, Zac Rinaldo, Buddy Robinson, Derek Ryan

Edmonton Oilers

Opening roster: Josh Archibald, Tyson Barrie, Ethan Bear, Evan Bouchard, Alex Chiasson, Leon Draisaitl, Tyler Ennis, Caleb Jones, Dominik Kahun, Zack Kassian, Jujhar Khaira, Slater Koekkoek, William Lagesson, Adam Larsson, Connor McDavid, , Ryan Nugent-Hopkins, Darnell Nurse, Jesse Puljujarvi, Kris Russell, Devin Shore, Ryan Stanton, Kyle Turris, Kailer Yamamoto

Injured: Gaetan Haas, James Neal, Oscar Klefbom

Taxi squad: Tyler Benson, Ryan McLeod, Joakim Nygard, Patrick Russell, Alan Quine, Stuart Skinner

Montreal Canadiens

Opening roster: Jake Allen, Josh Anderson, Joel Armia, Paul Byron, Ben Chiarot, Phillip Danault, Jonathan Drouin, Joel Edmundson, Jake Evans, Brendan Gallagher, Jesperi Kotkaniemi, Brett Kulak, Artturi Lehkonen, Victor Mete, Jeff Petry, Carey Price, Alexander Romanov, Nick Suzuki, Tomas Tatar, Tyler Toffoli, Shea Weber

Taxi squad: Cale Fleury, Michael Frolik, Charlie Lindgren, Corey Perry, Ryan Poehling

Ottawa Senators

Opening roster: Artem Anisimov, Drake Batherson, Connor Brown, Josh Brown, Thomas Chabot, Braydon Coburn, Evgenii Dadonov, Alex Galchenyuk, Erik Gudbranson, Marcus Hogberg, Matt Murray, Josh Norris, Cedric Paquette, Nick Paul, Mike Reilly, Derek Stepan, Tim Stützle, Chris Tierney, Brady Tkachuk, Austin Watson, Christian Wolanin, Colin White, Nikita Zaitsev

Taxi squad: Jonathan Aspirot, Joey Daccord, Filip Chlapik, Micheal Haley, Matthew Peca, Artem Zub

Toronto Maple Leafs

Opening roster: Frederik Andersen, Alexander Barabanov, Zach Bogosian, TJ Brodie, Jack Campbell, Aaron Dell, Travis Dermott, Justin Holl, Zach Hyman, Alexander Kerfoot, Mitchell Marner, Auston Matthews, Ilya Mikheyev, Jake Muzzin, William Nylander, Morgan Rielly, Wayne Simmonds, Jason Spezza, John Tavares, Joe Thornton, Jimmy Vesey

Taxi squad: Travis Boyd, Adam Brooks, Mikko Lehtonen, Nicholas Robertson, Rasmus Sandin

Vancouver Canucks

Opening roster: Jay Beagle, Jordie Benn, Brock Boeser, Jalen Chatfield, Thatcher Demko, Alexander Edler, Loui Eriksson, Adam Gaudette, Travis Hamonic, Nils Hoglander, Braden Holtby, Bo Horvat, Quinn Hughes, Olli Juolevi, Zack MacEwen, J.T. Miller, Tyler Motte, Tyler Myers, Tanner Pearson, Elias Pettersson, Antoine Roussel, Nate Schmidt, Brandon Sutter, Jake Virtanen.

Taxi squad: Justin Bailey, Guillaume Brisebois, Michael DiPietro, Marc Michaelis, Brogan Rafferty, Jack Rathbone

Winnipeg Jets