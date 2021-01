West Division: Opening Rosters, Taxi Squads, and Salary Cap Projections

West Division opening night rosters, members of their taxi squads, and team salary cap projections for the start of the 2020-21 NHL season

Rosters and taxi squads that have been approved by the league from NHL.com. Salary projections from Puck Pedia.

Anaheim Ducks

Arizona Coyotes

Opening roster: Derick Brassard, Drake Caggiula, Kyle Capobianco , Jakob Chychrun, Lawson Crouse, Jason Demers, Christian Dvorak, Oliver Ekman-Larsson, Christian Fischer, Conor Garland, Alex Goligoski, John Hayden, Barrett Hayton, Adin Hill, Niklas Hjalmarsson, Clayton Keller, Phil Kessel, Darcy Kuemper, Johan Larsson, Jordan Oesterle, Tyler Pitlick, Antti Raanta, Nick Schmaltz

Taxi squad: Michael Chaput, Hudson Fasching, Frederik Gauthier, Jordan Gross, Dryden Hunt, Victor Soderstrom

Colorado Avalanche

Opening roster: Pierre-Edouard Bellemare, Andre Burakovsky, Matt Calvert, Ian Cole, J.T. Compher, Joonas Donskoi, Pavel Francouz, Samuel Girard, Ryan Graves, Philipp Grubauer, Erik Johnson, Tyson Jost, Nazem Kadri, Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon, Cale Makar, Valeri Nichushkin, Mikko Rantanen, Brandon Saad, Conor Timmins, Devon Toews

Taxi squad: Shane Bowers, Dennis Gilbert, Martin Kaut, Hunter Miska, Logan O’Connor, Kiefer Sherwood

Los Angeles Kings

Opening roster: Mark Alt, Mikey Anderson, Michael Amadio, Andreas Athanasiou, Tobias Bjornfot, Dustin Brown, Jeff Carter, Kale Clague, Drew Doughty, Troy Grosenick, Carl Grundstrom, Alex Iafallo, Adrian Kempe, Anze Kopitar, Blake Lizotte, Matt Luff, Olli Maatta, Trevor Moore, Jonathan Quick, Matt Roy, Gabriel Vilardi, Austin Wagner

Taxi squad: Lias Andersson, Jaret Anderson-Dolan, Austin Strand, Matt Villalta

Minnesota Wild

Opening roster: Nick Bjugstad, Nick Bonino, Jonas Brodin, Matt Dumba, Joel Eriksson Ek, Kevin Fiala, Marcus Foligno, Jordan Greenway, Ryan Hartman, Brad Hunt, Marcus Johansson, Kaapo Kahkonen, Kirill Kaprizov, Gerald Mayhew, Zach Parise, Greg Pateryn, Victor Rask, Carson Soucy, Jared Spurgeon, Nico Sturm, Ryan Suter, Cam Talbot

Injured: Marco Rossi, Alex Stalock, Mats Zuccarello

Taxi squad: Matt Bartkowski, Louie Belpedio, Andrew Hammond, Luke Johnson, Dakota Mermis, Kyle Rau

San Jose Sharks

St. Louis Blues

Opening roster: Ivan Barbashev, Jordan Binnington, Robert Bortuzzo, Sammy Blais, Tyler Bozak, Kyle Clifford, Vince Dunn, Justin Faulk, Carl Gunnarsson, Mike Hoffman, Ville Husso, Torey Krug, Ryan O’Reilly, Colton Parayko, David Perron, Zach Sanford, Marco Scandella, Brayden Schenn, Jaden Schwartz, Oskar Sundqvist, Robert Thomas

Injured: Vladimir Tarasenko

Taxi squad: Jacob de la Rose , Joel Hofer, Jordan Kyrou, Mackenzie MacEachern, Niko Mikkola, Austin Poganski

Vegas Golden Knights