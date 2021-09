2021-22 Carolina Hurricanes Season Primer

Carolina Hurricanes Salary Cap Projections

In

Potentially adding Jesperi Kotkaniemi if the offer sheet isn’t matched by the Canadiens.

Derek Stepan, C Free Agent – Ottawa Andrew Poturalski, C Free Agent – Anaheim Stefan Nosen, RW Free Agent – Toronto C.J. Smith, LW Free Agent – Buffalo Sam Miletic, LW Free Agent – Pittsburgh Maxim Letunov, C Free Agent – San Jose Alex Lyon, G Free Agent – Philadelphia Brendan Smith, LW/D Free Agent – NY Rangers Jalen Chatfield, D Free Agent – Vancouver Antti Raanta, G Free Agent – Arizona Frederik Andersen, G Free Agent – Toronto Ian Cole, D Free Agent – Minnesota Josh Leivo, RW/LW Free Agent – Calgary Ethan Bear, D Trade – Edmonton Tony DeAngelo, D Free Agent – NY Rangers Jonathan Bernier, G Trade – Detroit Dylan Wells, G Trade – Edmonton



Out

Antoine Bibeau, G Free Agent – Seattle Jani Hakanpaa, D Free Agent – Dallas Cedric Paquette, C/LW Free Agent – Montreal James Reimer, G Free Agent – San Jose Jonathan Bernier, G Free Agent – New Jersey Petr Mrazek, G Free Agent – Toronto Brock McGinn, RW/LW Free Agent – Pittsburgh Roland McKeown, D Free Agent – Colorado Warren Foegele, LW/RW Trade – Edmonton C.J. Smith, LW Free Agent – Buffalo Dougie Hamilton, D Free Agent – New Jersey Sheldon Rempal, RW/LW Free Agent – Vancouver Jake Bean, D Trade – Columbus Alex Nedeljkovic, G Trade – Detroit Morgan Geekie, C/RW Expansion Draft – Seattle David Warsofsky, D Free Agent – Europe Drew Shore, C Retired Joakim Ryan, D Free Agent – Europe

Unrestricted Free Agents – Nino Niederreiter, Vincent Trocheck, Derek Stepan, Josh Leivo, Ian Cole, Brendan Smith, Stefan Noesen, Andrew Poturalski, C.J. Smith, Eric Gelinas, and Alex Lyon.

Restricted Free Agents – Martin Necas, Steven Lorentz, Ethan Bear, Anthony Deangelo, David Cotton, Stelio Mattheos, Maxim Letunov, Spencer Smallman, Sam Miletic, Joey Keane, Jesper Sellgren, Josh Jacobs, Maxime Lajoie, Jalen Chatfield, and Beck Warm.

1st round – Carolina*

2nd round – Carolina

3rd round – Carolina* and Chicago

4th round – Carolina

5th round – Carolina

6th round – Carolina and Anaheim

7th round – Carolina and Columbus

* Carolina’s first- and third- round pick could go to Montreal if the Canadiens don’t match Kotkaniemi’s offer sheet.

