Central Division: Opening Rosters, Taxi Squads, and Salary Cap Projections

Central Division opening night rosters, members of their taxi squads, and team salary cap projections for the start of the 2020-21 NHL season

Rosters and taxi squads that have been approved by the league from NHL.com. Salary projections from Puck Pedia.

Carolina Hurricanes

Opening roster: Sebastian Aho, Ryan Dzingel, Jesper Fast, Haydn Fleury, Warren Foegele, Anton Forsberg, Jake Gardiner, Dougie Hamilton, Jordan Martinook, Brock McGinn, Petr Mrazek, Martin Necas, Nino Niederreiter, Brett Pesce, James Reimer, Brady Skjei, Jaccob Slavin, Jordan Staal, Andrei Svechnikov, Teuvo Teravainen, Vincent Trocheck

Taxi squad: Jake Bean, Morgan Geekie, Steven Lorentz, Max McCormick, Alex Nedeljkovic, Joakim Ryan

Chicago Blackhawks

Opening roster: Adam Boqvist, Ryan Carpenter, Alex DeBrincat, Calvin de Haan, Collin Delia, Matthew Highmore, Mattias Janmark, David Kampf, Patrick Kane, Duncan Keith, Dominik Kubalik, Ian Mitchell, Connor Murphy, Brandon Pirri, Andrew Shaw, Dylan Strome, Malcolm Subban, Pius Suter, Lucas Wallmark, Nikita Zadorov

Taxi squad: Brandon Hagel, Philipp Kurashev, Nicolas Beaudin, Lucas Carlsson, Wyatt Kalynuk, Kevin Lankinen

Columbus Blue Jackets

Dallas Stars

Detroit Red Wings

Opening roster: Jonathan Bernier, Tyler Bertuzzi, Alex Biega, Mathias Brome, Danny DeKeyser, Adam Erne, Robby Fabbri, Valtteri Filppula, Sam Gagner, Luke Glendening, Thomas Greiss, Filip Hronek, Dylan Larkin, Anthony Mantha, Jon Merrill, Vladislav Namestnikov, Patrik Nemeth, Frans Nielsen, Bobby Ryan, Marc Staal, Troy Stecher, Filip Zadina

Taxi squad: Kevin Boyle, Dennis Cholowski, Gustav Lindstrom, Calvin Pickard, Michael Rasmussen, Givani Smith

Florida Panthers

Opening roster: Noel Acciari, Aleksander Barkov, Brett Connolly, Chris Driedger, Anthony Duclair, Aaron Ekblad, Gustav Forsling, Radko Gudas, Vinnie Hinostroza, Patric Hornqvist, Jonathan Huberdeau, Ryan Lomberg, Eetu Luostarinen, Sam Montembeault, Anton Stralman, Riley Stillman, Owen Tippett, Frank Vatrano, Carter Verhaeghe, Alexander Wennberg, MacKenzie Weegar, Keith Yandle

Taxi squad: Philippe Desrosiers, Aleksi Heponiemi, Brady Keeper, Mason Marchment

Nashville Predators

Opening roster: Viktor Arvidsson, Matt Benning, Mark Borowiecki, Nick Cousins, Matt Duchene, Mattias Ekholm, Ryan Ellis, Dante Fabbro, Filip Forsberg, Rocco Grimaldi, Erik Haula, Calle Jarnkrok, Ryan Johansen, Roman Josi, Luke Kunin, Brad Richardson, Pekka Rinne, Juuse Saros, Colton Sissons, Jarred Tinordi, Yakov Trenin

Taxi squad: Alexandre Carrier, Connor Ingram, Mathieu Olivier, Cole Smith, Eeli Tolvanen

Tampa Bay Lightning

Opening roster: Andreas Borgman, Erik Cernak, Anthony Cirelli, Blake Coleman, Cal Foote, Barclay Goodrow, Yanni Gourde, Victor Hedman, Mathieu Joseph, Alex Killorn, Pat Maroon, Ryan McDonagh, Curtis McElhinney, Cristoval Nieves, Ondrej Palat, Brayden Point, Jan Rutta, Mikhail Sergachev, Steven Stamkos, Mitchell Stephens, Andrei Vasilevskiy, Alexander Volkov

Taxi squad: Chris Gibson, Tyler Johnson, Luke Schenn, Gemel Smith