List of NHL Players who have Scored 50 Goals in a Season

Wayne Gretzky and Mike Bossy top the list of NHL players who have scored fifty goals in a season, as they each have done so nine times. Bossy had nine consectutive seasons scoring 50 goals to start his career. His final 10th season and career was cut short due to injuries.

Maurice Richard was the first NHL player to score 50 goals, and he did so in 50 games.

Bobby Hull was the first player to have multiple 50 goal seasons.

Auston Matthews is the newest member to the 50 goal club, doing so earlier this season. Chris Kreider will be the next member to the club as he currently sits at 49.

Alex Ovechkin is five goals short of 50, and if he reaches it, he’ll join Gretzky and Bossy at nine 50 goal seasons.

It will take a hot run by Kirill Kaprizov (42), Kyle Connor (42) and Connor McDavid (42) to reach 50.

Seasons Player Season Team GP G 9 Wayne Gretzky 1988–89 Los Angeles Kings 78 54 1986–87 Edmonton Oilers 79 62 1985–86 Edmonton Oilers 80 52 1984–85 Edmonton Oilers 80 73 1983–84 Edmonton Oilers 74 87 1982–83 Edmonton Oilers 80 71 1981–82 Edmonton Oilers 80 92 1980–81 Edmonton Oilers 80 55 1979–80 Edmonton Oilers 79 51 9 Mike Bossy 1985–86 New York Islanders 80 61 1984–85 New York Islanders 76 58 1983–84 New York Islanders 67 51 1982–83 New York Islanders 79 60 1981–82 New York Islanders 80 64 1980–81 New York Islanders 79 68 1979–80 New York Islanders 75 51 1978–79 New York Islanders 80 69 1977–78 New York Islanders 73 53 8 Alexander Ovechkin 2018–19 Washington Capitals 81 51 2015–16 Washington Capitals 79 50 2014–15 Washington Capitals 81 53 2013–14 Washington Capitals 78 51 2009–10 Washington Capitals 72 50 2008–09 Washington Capitals 79 56 2007–08 Washington Capitals 82 65 2005–06 Washington Capitals 81 52 6 Mario Lemieux 1996–97 Pittsburgh Penguins 76 50 1995–96 Pittsburgh Penguins 70 69 1992–93 Pittsburgh Penguins 60 69 1988–89 Pittsburgh Penguins 76 85 1987–88 Pittsburgh Penguins 77 70 1986–87 Pittsburgh Penguins 63 54 6 Marcel Dionne 1982–83 Los Angeles Kings 80 56 1981–82 Los Angeles Kings 78 50 1980–81 Los Angeles Kings 80 58 1979–80 Los Angeles Kings 80 53 1978–79 Los Angeles Kings 80 59 1976–77 Los Angeles Kings 80 53 6 Guy Lafleur 1979–80 Montreal Canadiens 74 50 1978–79 Montreal Canadiens 80 52 1977–78 Montreal Canadiens 78 60 1976–77 Montreal Canadiens 80 56 1975–76 Montreal Canadiens 80 56 1974–75 Montreal Canadiens 70 53 5 Steve Yzerman 1992–93 Detroit Red Wings 84 58 1990–91 Detroit Red Wings 80 51 1989–90 Detroit Red Wings 79 62 1988–89 Detroit Red Wings 80 65 1987–88 Detroit Red Wings 64 50 5 Phil Esposito 1974–75 Boston Bruins 79 61 1973–74 Boston Bruins 78 68 1972–73 Boston Bruins 78 55 1971–72 Boston Bruins 76 66 1970–71 Boston Bruins 78 76 5 Pavel Bure 2000–01 Florida Panthers 82 59 1999–2000 Florida Panthers 74 58 1997–98 Vancouver Canucks 82 51 1993–94 Vancouver Canucks 76 60 1992–93 Vancouver Canucks 83 60 5 Brett Hull 1993–94 St. Louis Blues 81 57 1992–93 St. Louis Blues 80 54 1991–92 St. Louis Blues 73 70 1990–91 St. Louis Blues 78 86 1989–90 St. Louis Blues 80 72 5 Bobby Hull 1971–72 Chicago Black Hawks 78 50 1968–69 Chicago Black Hawks 74 58 1966–67 Chicago Black Hawks 66 52 1965–66 Chicago Black Hawks 65 54 1961–62 Chicago Black Hawks 70 50 4 Tim Kerr 1986–87 Philadelphia Flyers 75 58 1985–86 Philadelphia Flyers 76 58 1984–85 Philadelphia Flyers 74 54 1983–84 Philadelphia Flyers 79 54 4 Michel Goulet 1985–86 Quebec Nordiques 75 53 1984–85 Quebec Nordiques 69 55 1983–84 Quebec Nordiques 75 56 1982–83 Quebec Nordiques 80 57 4 Jari Kurri 1986–87 Edmonton Oilers 79 54 1985–86 Edmonton Oilers 78 68 1984–85 Edmonton Oilers 73 71 1983–84 Edmonton Oilers 64 52 3 Teemu Selanne 1997–98 Mighty Ducks of Anaheim 73 52 1996–97 Mighty Ducks of Anaheim 78 51 1992–93 Winnipeg Jets 84 76 3 Rick Vaive 1983–84 Toronto Maple Leafs 76 52 1982–83 Toronto Maple Leafs 78 51 1981–82 Toronto Maple Leafs 77 54 3 Luc Robitaille 1992–93 Los Angeles Kings 84 63 1989–90 Los Angeles Kings 80 52 1987–88 Los Angeles Kings 80 53 3 John LeClair 1997–98 Philadelphia Flyers 82 51 1996–97 Philadelphia Flyers 82 50 1995–96 Philadelphia Flyers 82 51 3 Jaromir Jagr 2005–06 New York Rangers 82 54 2000–01 Pittsburgh Penguins 81 52 1995–96 Pittsburgh Penguins 82 62 3 Cam Neely 1993–94 Boston Bruins 49 50 1990–91 Boston Bruins 69 51 1989–90 Boston Bruins 76 55 2 Steven Stamkos 2011–12 Tampa Bay Lightning 82 60 2009–10 Tampa Bay Lightning 82 51 2 Stephane Richer 1989–90 Montreal Canadiens 75 51 1987–88 Montreal Canadiens 72 50 2 Rick Martin 1974–75 Buffalo Sabres 68 52 1973–74 Buffalo Sabres 78 52 2 Reggie Leach 1979–80 Philadelphia Flyers 76 50 1975–76 Philadelphia Flyers 80 61 2 Pierre Larouche 1979–80 Montreal Canadiens 73 50 1975–76 Pittsburgh Penguins 76 53 2 Peter Bondra 1997–98 Washington Capitals 76 52 1995–96 Washington Capitals 67 52 2 Pat LaFontaine 1992–93 Buffalo Sabres 84 53 1989–90 New York Islanders 74 54 2 Mickey Redmond 1973–74 Detroit Red Wings 76 51 1972–73 Detroit Red Wings 76 52 2 Leon Draisaitl 2021–22 Edmonton Oilers 50 2018–19 Edmonton Oilers 82 50 2 Kevin Stevens 1992–93 Pittsburgh Penguins 72 55 1991–92 Pittsburgh Penguins 80 54 2 Keith Tkachuk 1996–97 Phoenix Coyotes 81 52 1995–96 Winnipeg Jets 76 50 2 Joe Sakic 2000–01 Colorado Avalanche 82 54 1995–96 Colorado Avalanche 82 51 2 Joe Nieuwendyk 1988–89 Calgary Flames 77 51 1987–88 Calgary Flames 75 51 2 Jeremy Roenick 1992–93 Chicago Blackhawks 84 50 1991–92 Chicago Blackhawks 80 53 2 Jarome Iginla 2007–08 Calgary Flames 82 50 2001–02 Calgary Flames 82 52 2 Ilya Kovalchuk 2007–08 Atlanta Thrashers 79 52 2005–06 Atlanta Thrashers 78 52 2 Glenn Anderson 1985–86 Edmonton Oilers 72 54 1983–84 Edmonton Oilers 80 54 2 Dino Ciccarelli 1986–87 Minnesota North Stars 80 52 1981–82 Minnesota North Stars 76 55 2 Dennis Maruk 1981–82 Washington Capitals 80 60 1980–81 Washington Capitals 80 50 2 Dave Andreychuk 1993–94 Toronto Maple Leafs 83 53 1992–93 Sabres/Maple Leafs 83 54 2 Dany Heatley 2006–07 Ottawa Senators 82 50 2005–06 Ottawa Senators 82 50 2 Danny Gare 1979–80 Buffalo Sabres 76 56 1975–76 Buffalo Sabres 79 50 2 Charlie Simmer 1980–81 Los Angeles Kings 65 56 1979–80 Los Angeles Kings 64 56 2 Brendan Shanahan 1993–94 St. Louis Blues 81 52 1992–93 St. Louis Blues 71 51 2 Blaine Stoughton 1981–82 Hartford Whalers 80 52 1979–80 Hartford Whalers 80 56 2 Alexander Mogilny 1995–96 Vancouver Canucks 79 55 1992–93 Buffalo Sabres 77 76 1 Wayne Babych 1980–81 St. Louis Blues 78 54 1 Vincent Lecavalier 2006–07 Tampa Bay Lightning 82 52 1 Vic Hadfield 1971–72 New York Rangers 78 50 1 Theoren Fleury 1990–91 Calgary Flames 79 51 1 Steve Shutt 1976–77 Montreal Canadiens 80 60 1 Sidney Crosby 2009–10 Pittsburgh Penguins 81 51 1 Sergei Fedorov 1993–94 Detroit Red Wings 82 56 1 Rick Middleton 1981–82 Boston Bruins 75 51 1 Rick MacLeish 1972–73 Philadelphia Flyers 78 50 1 Rick Kehoe 1980–81 Pittsburgh Penguins 80 55 1 Ray Sheppard 1993–94 Detroit Red Wings 82 52 1 Pierre Turgeon 1992–93 New York Islanders 83 58 1 Paul Kariya 1995–96 Mighty Ducks of Anaheim 82 50 1 Milan Hejduk 2002–03 Colorado Avalanche 82 50 1 Mike Modano 1993–94 Dallas Stars 76 50 1 Mike Gartner 1984–85 Washington Capitals 80 50 1 Mike Bullard 1983–84 Pittsburgh Penguins 76 51 1 Maurice Richard 1944–45 Montreal Canadiens 50 50 1 Mark Recchi 1992–93 Philadelphia Flyers 84 53 1 Mark Messier 1981–82 Edmonton Oilers 78 50 1 Lanny McDonald 1982–83 Calgary Flames 80 66 1 Ken Hodge 1973–74 Boston Bruins 76 50 1 Jonathan Cheechoo 2005–06 San Jose Sharks 82 56 1 Johnny Bucyk 1970–71 Boston Bruins 78 51 1 John Ogrodnick 1984–85 Detroit Red Wings 79 55 1 Joe Mullen 1988–89 Calgary Flames 79 51 1 Jimmy Carson 1987–88 Los Angeles Kings 80 55 1 Jean Pronovost 1975–76 Pittsburgh Penguins 80 52 1 Jacques Richard 1980–81 Quebec Nordiques 78 52 1 Hakan Loob 1987–88 Calgary Flames 80 50 1 Guy Chouinard 1978–79 Atlanta Flames 80 50 1 Gary Roberts 1991–92 Calgary Flames 76 53 1 Gary Leeman 1989–90 Toronto Maple Leafs 80 51 1 Evgeni Malkin 2011–12 Pittsburgh Penguins 75 50 1 Danny Grant 1974–75 Detroit Red Wings 80 50 1 Dale Hawerchuk 1984–85 Winnipeg Jets 80 53 1 Craig Simpson 1987–88 Penguins/Oilers 80 56 1 Corey Perry 2010–11 Anaheim Ducks 82 50 1 Bryan Trottier 1981–82 New York Islanders 80 50 1 Brian Bellows 1989–90 Minnesota North Stars 80 55 1 Bobby Carpenter 1984–85 Washington Capitals 80 53 1 Bill Barber 1975–76 Philadelphia Flyers 80 50 1 Bernie Nicholls 1988–89 Los Angeles Kings 79 70 1 Bernie Geoffrion 1960–61 Montreal Canadiens 64 50 1 Auston Matthews 2021–22 Toronto Maple Leafs 67 58 1 Al Secord 1982–83 Chicago Black Hawks 80 54 1 Adam Graves 1993–94 New York Rangers 84 52

** list reformated from wikipedia