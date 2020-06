NHL Draft: Top 10 Left and Right Wingers, Complicated Draft Lottery, and Draft Rankings

Mike Morreale of NHL.com: Listing the top 10 left wingers entering the 2020 NHL draft.

Alexeis Lafreniere – Rimouski (QMJHL) Tim Stuetzle – Mannheim (Germany) Lucas Raymond – Frolunda (Sweden) Lukas Reichel – Eisbaren Berlin (Germany) Rodion Amirov – Ufa (Russia) Jake Neighbours – Edmonton (WHL) William Cuylle – Windsor (OHL) Luke Tuch – USA U-18 (NTDP) Danil Gushchin – Muskegon (USHL) Zion Nybeck – HV71 Jr. (Sweden Junior)

Mike Morreale of NHL.com: Listing the top 10 right wingers entering the 2020 NHL draft.

Alexander Holtz – Djurgarden (Sweden) Jack Quinn – Ottawa (OHL) Jacob Perreault – Sarnia (OHL) Noel Gunler – Lulea (Sweden) Ozzy Wiesblatt – Prince Albert – (WHL) Tyson Foerster – Barrie (OHL) John-Jason Peterka – Munchen (Germany) Kasper Simontaival – Tappara Jr (Finland – Junior) Justin Sourdif – Vancouver (WHL) Martin Chromiak – Kingston (OHL)

