The NHL Network and Scott Wheeler recently put out their top 50 NHL prospects heading into the 2023-24 season.

We’ll list each, and include the NHL Networks videos counting down their rankings. The NHL Networks list is up first.

The NHL’s ranking is likely if the player is still deemed a rookie

50. Ryker Evans – D – Seattle Kraken

49. Tyson Foerster – W – Philadelphia Flyers

48. Jakob Pelletier – W – Calgary Flames

47. Stanislav Svozil – D – Columbus Blue Jackets

46. Zach Bolduc – C/W – St. Louis Blues

45. Matthew Wood – W – Nashville Predators

44. Brennan Othmann – W – New York Rangers

43. Matt Coronato – W – Calgary Flames

42. Mavrik Bourque – C – Dallas Stars

41. Brock Faber – D – Minnesota Wild

40. Denton Mateychuk – D – Columbus Blue Jackets

39. Ridly Greig – C – Ottawa Senators

38. Luke Evangelista – W – Nashville Predators

37. Marco Rossi – C – Minnesota Wild

36. Gabe Perreault – W – New York Rangers

35. Oliver Moore – C – Chicago Blackhawks

34. Joakim Kemell – W – Nashville Predators

33. Kevin Korchinski – D – Chicago Blackhawks

32. Jimmy Snuggerud – W – St. Louis Blues

31. Dalibor Dvorsky – C – St. Louis Blues

30. Devon Levi – G – Buffalo Sabres

29. Dustin Wold – G – Calgary Flames

28. Jiri Kulich – W – Buffalo Sabres

27. Matthew Savoie – C – Buffalo Sabres

26. Lane Hutson – D – Montreal Canadiens

25. Marco Kasper – C/W – Detroit Red Wings

24. William Eklund – W – San Jose Sharks

23. Olen Zellweger – D – Anaheim Ducks

22. Yaroslav Askarov – G – Nashville Predators

21. Jesper Wallstedt – G – Minnesota Wild

20. Alexander Nikishin – D – Carolina Hurricanes

19. Zach Bensen – W – Buffalo Sabres

18. Ryan Leonard – W – Washington Capitals

17. David Reinbacher – D – Montreal Canadiens

16. Pavel Mintyukov – D – Anaheim Ducks

15. Shane Wright – C – Seattle Kraken

14. Matthew Knies – W – Toronto Maple Leafs

13. Brandt Clarke – D – Los Angeles Kings

12. Logan Stankoven – C – Dallas Stars

11. Simon Edvinsson – D – Detroit Red Wings

10. Will Smith – C – San Jose Sharks

9. Cutter Gauthier – W – Philadelphia Flyers

8. David Jiricek – D – Columbus Blue Jackets

7. Simon Nemec – D – New Jersey Devils

6. Logan Cooley – C – Arizona Coyotes

5. Luke Hughes – D – New Jersey Devils

4. Matvei Michkov – RW – Philadelphia Flyers

3. Leo Carlsson – C/W – Anaheim Ducks

2. Adam Fantilli – C – Columbus Blue Jackets

1. Connor Bedard – C – Chicago Blackhawks

Scott Wheeler of The Athletic: Listing the top 50 NHL prospects who have already been drafted. Click the above link for full writeups on each player.

Criteria used is the player has to be under 23-years old, not a full-time player and has to be under an NHL contract or drafted. Graduated from February’s rankings include Quinton Byfield, Cam York, Kirill Marchenko, Matthew Knies, Philip Broberg and Jonatan Berggren.

50. Frank Nazar – C – Chicago Blackhawks

49. Dylan Holloway – C/LW – Edmonton Oilers

48. Brennan Othmann – LW – New York Rangers

47. Danila Yurov – W – Minnesota Wild

46. Chaz Lucius – C – Winnipeg Jets

45. Rutger McGroarty – W – Winnipeg Jets

44. Colby Barlow – RW – Winnipeg Jets

43. Jordan Dumais – RW – Columbus Blue Jackets

42. Axel Sandin Pellikka – RHD – Detroit Red Wings

41. Brayden Yager – C – Pittsburgh Penguins

40. Liam Ohgren – LW – Minnesota Wild

39. Matt Coronato – RW – Calgary Flames

38. Eduard Sale – LW – Seattle Kraken

37. Andrew Cristall – LW – Washington Capitals

36. Alexander Nikishin – LHD – Carolina Hurricanes

35. William Eklund – C/LW – San Jose Sharks

34. Alexander Holtz – RW – New Jersey Devils

33. Dylan Guenther – RW – Arizona Coyotes

32. Dention Mateychuk – LHD – Columbus Blue Jackets

31. Marco Kasper – C – Detroit Red Wings

30. Marco Rossi – C – Minnesota Wild

29. Lukas Reichel – LW – Chicago Blackhawks

28. Olen Zellweger – LHD – Anaheim Ducks

27. Lane Hutson – LHD – Montreal Canadiens

26. Pavel Mintyukov – LHD – Anaheim Ducks

25. Jiri Kulich – W – Buffalo Sabres

24. Matt Savoie – C/RW – Buffalo Sabres

23. Jimmy Snuggerud – RW – St. Louis Blues

22. Kevin Korchinski – LHD – Chicago Blackhawks

21. Logan Stankoven – C – Dallas Stars

20. David Reinbacher – RHD – Montreal Canadiens

19. Ryan Leonard – RW – Washington Capitals

18. Matthew Wood – RW – Nashville Predators

17. Oliver Moore – C – Chicago Blackhawks

16. Dalibor Dvorsky – C – St. Louis Blues

15. Gabe Perreault – LW – New York Rangers

14. Shane Wright – C – Seattle Kraken

13. Cutter Gauthier – C/LW – Philadelphia Flyers

12. Zach Benson – LW – Buffalo Sabres

11. Simon Edvinsson – LHD – Detroit Red Wings

10. Brandt Clarke – RHD – Los Angeles Kings

9. David Jiricek – RHD – Columbus Blue Jackets

8. Simon Nemec – RHD – New Jersey Devils

7. Luke Hughes – LHD – New Jersey Devils

6. Logan Cooley – C – Arizona Coyotes

5. Will Smith – C – San Jose Sharks

4. Leo Carlsson – C – Anaheim Ducks

3. Adam Fantilli – C – Columbus Blue Jackets

2. Matvei Michkov – RW – Philadelphia Flyers

1. Connor Bedard – C – Chicago Blackhawks