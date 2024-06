2024 NHL Draft Rankings: Top 32 Players – 23 Different Lists

We’ve put together a collection of the 2024 NHL draft rankings for the top 32 players from a variety of sources leading up to the NHL draft.

The 2024 NHL draft will be held at The Sphere in Las Vegas on Friday, June 28th, and Saturday, June 29th. Round one is on Friday and rounds two through seven on Saturday.

We’ll update all new NHL draft rankings and remove previous versions if there is a more current version and we’ll continue to add more draft publications/sites when we come across them.

Scouching

June 24th Steven Ellis

Daily Faceoff

June 22

Smaht Scouting

June 22 Craig Button

TSN

June 19 1 Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini 2 Ivan Demidov Ivan Demidov Ivan Demidov Ivan Demidov 3 Berkley Catton Artyom Levshunov Berkly Catton Tij Iginla 4 Cayden Lindstrom Zayne Parekh Artyom Levshunov Zeev Buium 5 Zeev Buium Berkly Catton Cayden Lindstrom Cole Eiserman 6 Teddy Stiga Zeev Buium Zeev Buium Konsta Helenius 7 Tij Iginla Cayden Lindstrom Tij Iginla Zayne Parekh 8 Adam Jiricek Tij Iginla Zayne Parekh Artyom Levshunov 9 Cole Eiserman Sam Dickinson Sam Dickinson Cayden Lindstrom 10 Michael Brandsegg-Nygard Cole Eiserman Liam Greentree Sam Dickinson 11 Alfons Freij Anton Silayev Nikita Artamonov Beckett Sennecke 12 Zayne Parekh Konsta Helenius Cole Eiserman Anton Silayev 13 Artyom Levshunov Carter Yakemchuk Trevor Connelly Terik Parascak 14 Sam Dickinson Beckett Sennecke Michael Brandsegg-Nygård Berkly Catton 15 Trevor Connelly Trevor Connelly Konsta Helenius Carter Yakemchuk 16 Anton Silayev Michael Brandsegg-Nygard Adam Jiricek EJ Emery 17 Jett Luchanko Teddy Stiga Alfons Freij Michael Brandsegg-Nygård 18 Andrew Basha EJ Emery Michael Hage Jett Luchanko 19 Beckett Sennecke Liam Greentree Anton Silayev Adam Jiricek 20 Luke Misa Michael Hage Teddy Stiga Stian Solberg 21 Michael Hage Stian Solberg Beckett Sennecke Michael Hage 22 Konsta Helenius Igor Chernyshov Igor Chernyshov Julius Miettinen 23 Igor Chernyshov Nikita Artamonov Andrew Basha Liam Greentree 24 Linus Eriksson Adam Jiricek Carter Yakemchuk Igor Chernyshov 25 Liam Greentree Sacha Boisvert Luke Misa Sacha Boisvert 26 Dominik Badinka Aron Kiviharju Lucas Pettersson Cole Hutson 27 Nikita Artamonov Charlie Elick Jett Luchanko Trevor Connelly 28 Stian Solberg Andrew Basha Ryder Ritchie Cole Beaudoin 29 Emil Hemming Dean Letourneau Linus Eriksson Leo Sahlin Wallenius 30 Lucas Pettersson Cole Beaudoin Stian Solberg Andrew Basha 31 Herman Traff Emil Hemming Marek Vanacker Egor Surin 32 Topias Hynninen Egor Surin Sam O’Reilly Ryder Ritchie Dobber Prospects

June 16 Tony Ferrari

The Hockey News

June 14 Draft Prospects

Hockey

June 13 Jason Bukala

Sportsnet

June 11 1 Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini 2 Ivan Demidov Ivan Demidov Artyom Levshunov Ivan Demidov 3 Cayden Lindstrom Berkly Catton Ivan Demidov Artyom Levshunov 4 Zayne Parekh Cayden Lindstrom Zayne Parekh Zeev Buium 5 Zeev Buium Zeev Buium Berkly Catton Tij Iginla 6 Artyom Levshunov Michael Brandsegg-Nygard Cole Eiserman Anton Silayev 7 Tij Iginla Alfons Freij Zeev Buium Zayne Parekh 8 Berkly Catton Tij Iginla Konsta Helenius Berkly Catton 9 Konsta Helenius Artyom Levshunov Cayden Lindstrom Cayden Lindstrom 10 Sam Dickinson Sam Dickinson Sam Dickinson Sam Dickinson 11 Beckett Sennecke Cole Eiserman Anton Silayev Beckett Sennecke 12 Michael Brandsegg-Nygård Adam Jiricek Tij Iginla Jett Luchanko 13 Igor Chernyshov Teddy Stiga Michael Brandsegg-Nygard Carter Yakemchuk 14 Cole Eiserman Zayne Parekh Trevor Connelly Konsta Helenius 15 Anton Silayev Igor Chernyshov Carter Yakemchuk Cole Eiserman 16 Michael Hage Liam Greentree Liam Greentree Michael Brandsegg-Nygard 17 Carter Yakemchuk Anton Silayev Beckett Sennecke Liam Greentree 18 Liam Greentree Beckett Sennecke Sacha Boisvert Igor Chernyshov 19 Stian Solberg Konsta Helenius Aron Kiviharju Trevor Connelly 20 Teddy Stiga Andrew Basha Igor Chernyshov Michael Hage 21 Trevor Connelly Nikita Artamonov Emil Hemming Andrew Basha 22 Andrew Basha Linus Eriksson Tanner Howe Terik Parascak 23 Nikita Artamonov Emil Hemming Michael Hage Stian Solberg 24 Dominik Badinka Dominik Badinka Henry Mews Adam Jiricek 25 Sacha Boisvert Stian Solberg Terik Parascak Sacha Boisvert 26 Alfons Freij Luke Misa Adam Jiricek Cole Hutson 27 Adam Ji?í?ek Carter Yakemchuk Charlie Elick Marek Vanacker 28 Terik Parascak Trevor Connelly Cole Hutson Teddy Stiga 29 Jett Luchanko Michael Hage Will Skahan Yegor Surin 30 Cole Beaudoin Jett Luchanko Leo Sahlin Wallenius Ryder Ritchie 31 Miguel Marques Daniil Ustinkov Cole Beaudoin Leo Sahlin-Wallenius 32 Ryder Ritchie Sacha Boisvert Alfons Freij Julius Miettinen Hockey Prospecting

June 10 Hockey Prospect

June 10 NHL Entry Draft

June 8 Chris Peters

Flo Hockey

June 3 1 Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini 2 Ivan Demidov Cayden Lindstrom Ivan Demidov Artyom Levshunov 3 Zayne Parekh Zeev Buium Anton Silayev Ivan Demidov 4 Zeev Buium Ivan Demidov Berkly Catton Anton Silayev 5 Artyom Levshunov Anton Silayev Konsta Helenius Berkly Catton 6 Konsta Helenius Beckett Sennecke Sam Dickinson Zeev Buium 7 Cole Eiserman Tij Iginla Zayne Parekh Cayden Lindstrom 8 Sam Dickinson Sam Dickinson Cayden Lindstrom Zayne Parekh 9 Tij Iginla Zayne Parekh Zeev Buium Sam Dickinson 10 Berkly Catton Artyom Levshunov Artyom Levshunov Carter Yakemchuk 11 Cole Hutson Berkly Catton Cole Eiserman Beckett Sennecke 12 Cayden Lindstrom Jett Luchanko Michael Brandsegg-Nygard Tij Iginla 13 Carter Yakemchuk Konsta Helenius Tij Iginla Konsta Helenius 14 Terik Parascak Carter Yakemchuk Igor Chernyshov Cole Eiserman 15 Yegor Surin Liam Greentree Trevor Connelly Michael Brandsegg-Nygard 16 Michael Hage Michael Brandsegg-Nygard Beckett Sennecke Adam Jiricek 17 Ryder Ritchie Adam Jiricek Stian Solberg Michael Hage 18 Henry Mews Igor Chernyshov Carter Yakemchuk Jett Luchanko 19 Nikita Artamonov Cole Eiserman Nikita Artamonov Igor Chernyshov 20 Igor Chernyshov Terik Parascak Adam Jiricek Trevor Connelly 21 Andrew Basha Cole Beaudoin Emil Hemming Nikita Artamanov 22 Anton Silayev Julius Miettinen Lucas Pettersson Sacha Boisvert 23 Liam Greentree Marek Vanacker Liam Greentree E.J. Emery 24 Trevor Connelly Stian Solberg EJ Emery Charlie Elick 25 Jett Luchanko Matvei Gridin Matvei Shuravin Stian Solberg 26 Cole Beaudoin Yegor Surin Sacha Boisvert Yegor Surin 27 Beckett Sennecke Alfons Freij Linus Eriksson Cole Beaudoin 28 Marek Vanacker Andrew Basha Matvei Gridin Terik Parascak 29 Teddy Stiga Nathan Villeneuve Michael Hage Emil Hemming 30 Kamil Bednarik Sacha Boisvert Teddy Stiga Matvei Gridin 31 Justin Poirier Jesse Pulkkinen Ryder Ritchie Liam Greentree 32 Max Plante Sam O'Reilly Jett Luchanko Dean Letourneau Scott Wheeler

The Athletic

June 3rd Tankathon

June 2 McKeen's Hockey

June 1 Corey Pronman

The Athletic

May 28 1 Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini 2 Ivan Demidov Ivan Demidov Ivan Demidov Artyom Levshunov 3 Artyom Levshunov Artyom Levshunov Sam Dickinson Carter Yakemchuk 4 Zeev Buium Cayden Lindstrom Cayden Lindstrom Anton Silayev 5 Zayne Parekh Zeev Buium Tij Iginla Zeev Buium 6 Sam Dickinson Zayne Parekh Artyom Levshunov Berkly Catton 7 Cole Eiserman Cole Eiserman Berkly Catton Beckett Sennecke 8 Berkly Catton Sam Dickinson Anton Silayev Ivan Demidov 9 Anton Silayev Berkly Catton Zeev Buium Zayne Parekh 10 Konsta Helenius Anton Silayev Carter Yakemchuk Cayden Lindstrom 11 Cayden Lindstrom Tij Iginla Zayne Parekh Sam Dickinson 12 Tij Iginla Konsta Helenius Michael Hage Stian Solberg 13 Carter Yakemchuk Carter Yakemchuk Konsta Helenius Tij Iginla 14 Michael Brandsegg-Nygard Michael Brandsegg-Nygård Beckett Sennecke Konsta Helenius 15 Michael Hage Beckett Sennecke Cole Eiserman Adam Jiricek 16 Beckett Sennecke Liam Greentree Michael Brandsegg-Nygard Cole Eiserman 17 Trevor Connelly Trevor Connelly Liam Greentree Michael Brandsegg-Nygard 18 Emil Hemming Igor Chernyshov Trevor Connelly Igor Chernyshov 19 Liam Greentree Michael Hage Alfons Freij Jett Luchanko 20 Terik Parascak Adam Jiricek E.J. Emery Cole Beaudoin 21 Adam Jiricek Sacha Boisvert Jett Luchanko Leo Sahlin Wallenius 22 Stian Solberg Andrew Basha Harrison Brunicke Charlie Elick 23 Igor Chernyshov Terik Parascak Stian Solberg Liam Greentree 24 Sacha Boisvert Ryder Ritchie Adam Jiricek Trevor Connelly 25 Aron Kiviharju Cole Hutson Emil Hemming Michael Hage 26 Henry Mews Charlie Elick Ryder Ritchie Linus Eriksson 27 Leo Sahlin Wallenius Nikita Artamonov Dominik Badinka Sacha Boisvert 28 Maxim Masse Emil Hemming Sacha Boisvert Dean Letourneau 29 Andrew Basha Aron Kiviharju Julius Miettinen Dominik Badinka 30 Ryder Ritchie Jett Luchanko Yegor Surin Nikita Artamanov 31 Teddy Stiga Henry Mews Leo Sahlin-Wallenius Egor Surin 32 Jett Luchanko Cole Beaudoin Marek Vanacker Matvei Shuravin Rachel Doerrie

ESPN

May 16th Bryan Murphy

Sporting News

May 7th Bob McKenzie

TSN

May 6th Central Scouting

NA Skaters

Apr. 16th 1 Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini Macklin Celebrini 2 Ivan Demidov Ivan Demidov Ivan Demidov Artyom Levshunov 3 Artyom Levshunov Artyom Levshunov Anton Silayev Cayden Lindstrom 4 Cayden Lindstrom Zeev Buium Artyom Levshunov Zeev Buium 5 Zayne Parekh Anton Silayev Cayden Lindstrom Zayne Parekh 6 Anton Silayev Cayden Lindstrom Sam Dickinson Trevor Connelly 7 Zeev Buium Berkley Catton Zayne Parekh Sam Dickinson 8 Tij Iginla Sam Dickinson Zeev Buium Berkley Catton 9 Sam Dickinson Cole Eiserman Konsta Helenius Tij Iginla 10 Cole Eiserman Zayne Parekh Tij Iginla Michael Hage 11 Berkly Catton Carter Yakemchuk Berkley Catton Carter Yakemchuk 12 Konsta Helenius Michael Brandsegg-Nygard Carter Yakemchuk Cole Eiserman 13 Carter Yakemchuk Konsta Helenius Cole Eiserman Beckett Sennecke 14 Beckett Sennecke Tij Iginla Beckett Sennecke Liam Greentree 15 Michael Hage Michael Hage Trevor Connelly Terik Parascak 16 Adam Jiricek Liam Greentree Sacha Boisvert 17 Liam Greentree Beckett Sennecke Marek Vanacker 18 Ryder Ritchie Adam Jiricek Julius Miettinen 19 Trevor Connelly Trevor Connelly Ryder Ritchie 20 Michael Brandsegg-Nygard Igor Chernyshov Jett Luchanko 21 Igor Chernyshov Aron Kiviharju Matvei Gridin 22 Terik Parascak Sacha Boisvert Adam Jecho 23 Nikita Artamonov Terik Parascak Dean Letourneau 24 Emil Hemming Henry Mews Sam O'Reilly 25 Sacha Boisvert Ryder Ritchie Cole Beaudoin 26 Jett Luchanko Leo Sahlin-Wallenius Andrew Basha 27 Aron Kiviharju Andrew Basha John Mustard 28 EJ Emery Jett Luchanko Kamil Bednarik 29 Andrew Basha Cole Beaudoin Spencer Gill 30 Miguel Marques E.J. Emery Maxim Masse 31 Teddy Stiga Charlie Elick 32 Maxim Massé Colin Ralph Central Scouting

Intl. Skaters

Apr. 16th Sam Cosentino

Sportsnet

Mar. 13th Mike Morreale

NHL.com

Mar. 1st 1 Anton Silayev Macklin Celebrini Macklin Celebrini 2 Ivan Demidov Anton Silayev Artyom Levshunov 3 Konsta Helenius Ivan Demidov Ivan Demidov 4 Adam Jiricek Artyom Levshunov Anton Silayev 5 Michael Brandsegg-Nygard Carter Yakemchuk Zeev Buium 6 Emil Hemming Sam Dickinson Sam Dickinson 7 Leo Sahlin-Wallenius Berkly Catton Cayden Lindstrom 8 Aron Kiviharju Zeev Buium Berkly Catton 9 Igor Chernyshov Zayne Parekh Carter Yakemchuk 10 Linus Eriksson Cayden Lindstrom Tij Iginla 11 Leon Muggli Tij Iginla Cole Eiserman 12 Jesse Pulkkinen Konsta Helenius Zayne Parekh 13 Alfons Freij Cole Eiserman Konsta Helenius 14 Dominik Badinka Liam Greentree Liam Greentree 15 Matvei Shuravin Michael Brandsegg-Nygard Michael Brandsegg-Nygard 16 Lucas Pettersson Igor Chernyshov Sacha Boisvert 17 Sebastian Soini Beckett Sennecke Trevor Connelly 18 Simon Zether Adam Jiricek Adam Jiricek 19 Nikita Artamonov Andrew Basha Emil Hemming 20 Stian Solberg Sacha Boisvert Igor Chernyshov 21 Veeti Vaisanen Michael Hage Ryder Ritchie 22 Egor Surin Trevor Connelly Michael Hage 23 Melvin Fernstrom Aron Kiviharju Andrew Basha 24 Kasper Pikkarainen Terik Parascak Aron Kiviharju 25 Herman Traff Ryder Ritchie Beckett Sennecke 26 Ondrej Kos Jett Luchanko Terik Parascak 27 Aatos Koivu Marek Vanacker Matvei Shuravin 28 Jack Berglund Dean Letourneau Henry Mews 29 Gabriel Eliasson Adam Jecho Nikita Artamonov 30 Alexander Zetterberg Leo Sahlin-Wallenius Maxim Masse 31 Miroslav Holinka Julius Miettinen Matvei Gridin 32 Niilopekka Muhonen EJ Emery Spencer Gill

Players eligible for the draft are those who will reach the age of 18 on or prior to September 15, and are younger than 20 years of age by December 31 of the draft year. Additionally, individuals from outside of North America who are 21 years old are also considered eligible for selection.