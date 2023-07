2023 NHL Free Agent Signing Tracker

The draft just ended on Thursday and it’s a quick turn around this year for the start of NHL free agency.

We’ll be updating the free agent signings as they come in today.

July 1st Player Team Pos Type Term Cap Hit Kyle Buroughs SJ D UFA 3 years Andreas Englund LA D UFA 2 years $1 mill Carson Soucy VAN D UFA 3 years $3.25 mill Max Pacioretty WSH LW UFA 1 year $2 mill Craig Smith DAL C UFA 1 year Gustav Nyquist NSH C UFA 2 years $3.19 mill Alex Lyon DET G UFA 2 years $900,000 Mike Reilly FLA D UFA 1 year $1 mill Dmitry Orlov CAR D UFA 2 years $7.75 mill Teddy Blueger VAN C UFA 1 year $1.9 mill Ian Cole VAN D UFA 1 year $3 mill Bokondji Imama OTT LW UFA 1 year $775,000 Josh Currie OTT RW UFA 1 year $775,000 Rourke Chartier OTT C UFA 1 year $775,000 Nikolas Brouillard NYR D UFA 1 year Connor Mackey NYR D UFA 1 year Justin Holl DET D UFA 3 years $3.4 mill Milan Lucic BOS LW UFA 1 year $1 mill Luke Glendening TB UFA Alex Belzile NYR RW UFA 2 years Joel Hanley DAL UFA 2 years $787,500 Connor Clifton BUF D UFA 3 years $3.33 mill Riley Nash NYR C UFA 2 years Morgan Geekie BOS C UFA 2 years $2 mill James Reimer DET G UFA 1 year $1.5 mill Radko Gudas ANA D UFA 3 years $4 mill Connor Brown EDM RW UFA 1 year $775,000 Erik Johnson BUF D UFA 1 year $3.25 mill Tyler Pitlick NYR C UFA 1 year $787,500 Joonas Korpisalo OTT G UFA 5 years $4 mill Tyson Jost BUF C UFA 1 year $2 mill Frederik Andersen CAR G UFA 2 years $3.4 mill Mikhail Maltsev LA LW UFA 1 year $775,000 Lane Pederson EDM C UFA 2 years $775,000 Jonathan Quick NYR G UFA 1 year $825,000 Blake Wheeler NYR RW UFA 1 year $800,000 Mackenzie Blackwood SJ G UFA 2 years $2.35 mill Nathan Bastian NJ RW UFA 2 years $1.35 mill Michael McLeod NJ C UFA 1 year $1.4 mill Ryan O’Reilly NSH C UFA 4 years $4.5 mill James van Riemsdyk BOS LW UFA 1 year $1 mill Kevin Stenlund FLA C UFA 1 year $1 mill Huner Shepard WSH G RFA 1 year $775,000 Jaret Anderson-Dolan LA RW UFA 1 year $775,000 Ryan Reaves TOR RW UFA 3 years $1.35 mill Cam Talbot LA G UFA 1 year $1 mill Luke Schenn NSH D UFA 3 years $2.75 mill Matt Nieto PIT LW UFA 2 years $900,000 Antti Raanta CAR G UFA 1 year $1.5 mill Jesper Fast CAR D UFA 2 years $2.4 mill Oliver Ekman-Larsson FLA D UFA 1 year $2.25 mill Jacob Bernard-Docker OTT D RFA 2 years $805,000 Matt Luff DET RW UFA 1 year Erik Brannstrom OTT D RFA 1 year $2 mill Gustav Lindstrom DET D UFA 1 year $950,000 Klim Kostin DET LW UFA 2 years $2 mill

June 30th Player Team Pos Type Term Cap Hit Cam Crotty ARI D RFA 1 year Joey Daccord SEA G UFA 2 years $1.2 mill Taylor Ward LA RW RFA 1 year $775,000 Tyler Tucker STL D RFA 2 years $800,000 Jacob Peterson SJ LW RFA 1 year Adin Hill VGK G UFA 2 years $4.9 mill Mattias Janmark EDM RW UFA 1 year $1 mill Noah Juulsen VAN D RFA Corey Perry CHI RW UFA 1 year $4 mill

June 29th Player Team Pos Type Term Cap Hit Shane Bowers NJ C RFA 1 year $775,000 Jacob Larsson OTT D RFA 1 year $775,000

June 28th Player Team Pos Type Term Cap Hit Ivan Barbashev VGK LW UFA 5 years $5 mill Pontus Holmberg TOR C/RW RFA 2 years $800,000 Brayden Pachal VGK D RFA 2 years $775,000 Timo Meier NJ LW RFA 8 years $8.8 mill David Kampf TOR C/RW UFA 4 years $2.4 mill Yegor Sharangovich CGY RW RFA 2 years $3.1 mill

June 27th Player Team Pos Type Term Cap Hit Gustav Olofsson SEA D UFA 2 years $775,000 Evgenii Dadonov DAL RW UFA 2 years $2.25 mill Pierre-Luc Dubois LA C RFA 8 years $8.5 mill Trey Fix-Wolansky CBJ RW RFA 2 years Jake Livingstone NSH D RFA 2 years $775,000 Nick Foligno CHI LW UFA 1 year $4 million