Stanley Cup Qualifiers Primer: Edmonton Oilers vs. Chicago Blackhawks

(5) Edmonton Oilers vs. (12) Chicago Blackhawks
Saturday, Aug. 1: Blackhawks vs. Oilers, 3 p.m.
Monday, Aug. 3: Blackhawks vs. Oilers, 10:30 p.m.
Wednesday, Aug. 5: Oilers vs. Blackhawks, 10:30 p.m.
Friday, Aug. 7: Oilers vs. Blackhawks*, TBD
Saturday, Aug. 8: Blackhawks vs. Oilers*, TBD
Chicago Blackhawks
Forwards: Drake Caggiula, Ryan Carpenter, Kirby Dach, Alex DeBrincat, MacKenzie Entwistle, Brandon Hagel, Matthew Highmore, David Kampf, Patrick Kane, Dominik Kubalik, Philipp Kurashev, Alex Nylander, John Quenneville, Brandon Saad, Dylan Sikura, Dylan Strome, and Jonathan Toews.
Defensemen: Nicolas Beaudin, Adam Boqvist, Lucas Carlsson, Calvin de Haan, Duncan Keith, Slater Koekkoek, Olli Maatta, Connor Murphy, Alec Regula, and Nick Seeler.
Goaltenders: Corey Crawford, Collin Delia, Kevin Lankinen, and Malcolm Subban.
Edmonton Oilers
Forwards: Josh Archibald, Andreas Athanasiou, Tyler Benson, Alex Chiasson, Leon Draisaitl, Tyler Ennis, Gaetan Haas, Zack Kassian, Jujhar Khaira, Cooper Marody, Connor McDavid, Ryan McLeod, James Neal, Ryan Nugent-Hopkins, Joakim Nygard, Patrick Russell, Riley Sheahan, and Kailer Yamamoto.
Defensemen: Ethan Bear, Matt Benning, Evan Bouchard, Philip Broberg, Caleb Jones, Oscar Klefbom, William Lagesson, Adam Larsson, Darnell Nurse, and Kris Russell.
Goaltenders: Mikko Koskinen, Stuart Skinner, and Mike Smith.